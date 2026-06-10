Reaprehenden en Ecatepec a profesor Víctor Iván ‘N’ por abuso sexual contra estudiante menor de edad

Autoridades cumplimentaron una segunda orden de aprehensión en contra de Víctor Iván “N”, profesor de secundaria en el municipio de Ecatepec, Estado de México, quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó a través de sus redes sociales la detención del docente. En un mensaje oficial señaló: “La #FiscalíaEdoméx detuvo y cumplimentó orden de aprehensión en contra de Víctor Iván “N”, maestro de una escuela secundaria ubicada en #Ecatepec y quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.” En el mismo comunicado, la institución detalló la situación del imputado tras su detención: “Tras su captura, fue ingresado al penal de Chiconautla a disposición de la Autoridad Judicial. Adicionalmente, este sujeto enfrenta un proceso diverso, también por abuso sexual en agravio de una menor de edad, por el cual fue vinculado a proceso y con medida cautelar de garantía económica”, indicó la Fiscalía estatal.

VÍCTOR IVÁN ‘N’ PAGÓ FIANZA DE 75 MIL PESOS ANTERIORMENTE PARA CONTINUAR PROCESO EN LIBERTAD De acuerdo con la información oficial, el docente había permanecido previamente en reclusión; sin embargo, el 29 de mayo un juez le permitió continuar su proceso en libertad bajo el pago de una fianza de 75 mil pesos. Posteriormente, la Fiscalía mexiquense informó que impugnaría dicha determinación y solicitó una nueva orden de aprehensión, la cual fue concedida por la autoridad judicial. EJECUTAN NUEVA ORDEN DE PAREHENSIÓN CONTRA EL PROFESOR VÍCTOR IVÁN ‘N’ POR DELITO SEXUAL CONTRA MENOR La captura se realizó durante la tarde del 9 de junio en la colonia Jardines de Casa Nueva, en Ecatepec, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Elementos de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género ejecutaron la orden y posteriormente trasladaron al imputado al penal de Chiconautla, en el mismo municipio. La autoridad judicial determinará nuevamente si el acusado permanecerá en prisión preventiva o si podrá continuar el proceso bajo otras medidas cautelares, incluida una garantía económica. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) informó que dará seguimiento al caso para verificar la protección de la víctima, quien es menor de edad.

VÍCTOR IVÁN ‘N’ HABRÍA USADO SU PUESTO DE PROFESOR PARA ESTABLECER UNA ‘RELACIÓN’ CON UNA ESTUDIANTE MENOR De acuerdo con la denuncia, el docente habría utilizado su puesto, ejerciendo una relación de poder, para establecer una ‘relación sentimental’ con la estudiante. En el testimonio de la madre de la menor, difundido en entrevistas con medios de comunicación, se señala que el profesor reconoció la ‘relación’ que habría iniciado en septiembre de 2025. De acuerdo con lo relatado, la joven intento terminar con el profesor en el mismo mes; sin embargo, Víctor Iván ‘N’ utilizó engaños y amenazas para que no lo dejara. En enero de 2026 el sujeto acudió a la casa de la menor para hablar con sus padres. “Supuestamente [fue] para dar la cara y para decirnos que tenía buenas intenciones con mi hija”, declaró Leticia Estrada. La familia de la víctima hizo público el caso luego de que el docente obtuvo su libertad bajo fianza, y solicitó que se revisara nuevamente el expediente y se determinara su reingreso al sistema penitenciario.

El caso involucra a la Escuela Secundaria Federalizada No. 53 “Quetzalcóatl”, donde el imputado impartía la materia de Tecnología y un taller de coro, de acuerdo con la información contenida en la denuncia. Con base en los registros ministeriales, el proceso judicial se mantiene en desarrollo y será la autoridad judicial la que defina la situación jurídica del detenido en las siguientes etapas del procedimiento.

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