Capturan con droga y armas réplica a hombre que se hacía pasar por policía, en NL

México
/ 2 enero 2026
    La detención del presunto se registró al exterior de una vivienda que es señalada como punto de venta de droga Foto: cortesía
El detenido portaba una chamarra con la leyenda “Policía de Guadalupe”, chaleco táctico y armas réplica cuando fue asegurado por elementos municipales

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la policía de Guadalupe detuvieron a un hombre que se hacía pasar por efectivo de esa misma corporación durante un operativo de la Unidad de Investigación Criminal, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del ayuntamiento informó de la detención del hombre que al momento de su captura traía armas réplica, un chaleco táctico y una chamarra con la leyenda “Policía de Guadalupe”.

El detenido fue identificado como Donaldo Ernesto “N”, alias “El Chucky”, de 28 años, quien cuenta con antecedentes penales por narcomenudeo.

La detención se derivó de trabajos de inteligencia de los policías municipales y ocurrió en el cruce de las calles Río San Juan y Río Conchos, en la colonia Río, en ese mismo ayuntamiento.

El despliegue de los elementos se ejecutó en el exterior de un domicilio que es señalado como punto de venta de droga, en donde Donaldo Ernesto estaba a unos metros de dicha vivienda.

Los policías rodearon el domicilio e impidieron que escapara del lugar.

Al interceptarlo le localizaron puesto el chaleco táctico y en la mochila sobresalía un arma larga réplica y al interior traía un arma corta, también réplica, la chamarra policiaca, una gorra con el escudo de un águila y la leyenda “Nuevo León”, seis dosis de cristal y una de cocaína en piedra.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Temas


Narcomenudeo
Policía

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

