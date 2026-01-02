Capturan con droga y armas réplica a hombre que se hacía pasar por policía, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la policía de Guadalupe detuvieron a un hombre que se hacía pasar por efectivo de esa misma corporación durante un operativo de la Unidad de Investigación Criminal, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del ayuntamiento informó de la detención del hombre que al momento de su captura traía armas réplica, un chaleco táctico y una chamarra con la leyenda “Policía de Guadalupe”.

El detenido fue identificado como Donaldo Ernesto “N”, alias “El Chucky”, de 28 años, quien cuenta con antecedentes penales por narcomenudeo.

La detención se derivó de trabajos de inteligencia de los policías municipales y ocurrió en el cruce de las calles Río San Juan y Río Conchos, en la colonia Río, en ese mismo ayuntamiento.

El despliegue de los elementos se ejecutó en el exterior de un domicilio que es señalado como punto de venta de droga, en donde Donaldo Ernesto estaba a unos metros de dicha vivienda.

Los policías rodearon el domicilio e impidieron que escapara del lugar.

Al interceptarlo le localizaron puesto el chaleco táctico y en la mochila sobresalía un arma larga réplica y al interior traía un arma corta, también réplica, la chamarra policiaca, una gorra con el escudo de un águila y la leyenda “Nuevo León”, seis dosis de cristal y una de cocaína en piedra.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.