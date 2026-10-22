Senado aprueba en comisiones el paquete de ingresos 2027; proyecta recursos por 10.63 billones de pesos

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el paquete de ingresos para 2027, que contempla recursos por 10.63 billones de pesos para financiar las actividades del Gobierno federal. La votación terminó con 18 votos a favor y 11 en contra, en medio de cuestionamientos de los partidos de oposición.

El paquete incluye la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y cambios a la Ley Federal de Derechos. Los dictámenes fueron enviados a la Mesa Directiva para continuar con el proceso legislativo y someterse a discusión y votación en el pleno.

La propuesta contempla obtener 6.2 billones de pesos mediante el pago de impuestos, una cifra que representa un crecimiento real de 3.9% frente a lo aprobado para 2026. Estos recursos forman parte del financiamiento previsto para el gasto público del siguiente año.

OPOSICIÓN CUESTIONA BENEFICIOS PARA DEUDORES FISCALES

Uno de los puntos más debatidos fue la posibilidad de condonar el 100% de multas, recargos y gastos de cobranza relacionados con adeudos fiscales, sin establecer un límite de ingresos para acceder al beneficio, según lo expuesto durante la discusión.

La senadora del PRI Carolina Viggiano criticó la medida y afirmó que el paquete fiscal “aprieta al que cumple, perdona al que debe, y se endeuda para pagar intereses”. También señaló que la propuesta original de la Presidencia contemplaba un límite de ingresos de 300 millones de pesos y excluía a grandes contribuyentes, pero ese tope fue eliminado durante el proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la falta de una reforma fiscal progresiva y planteó: “Si realmente separaron el poder político del poder económico, ¿por qué la miscelánea fiscal que aquí discutimos mantiene la lógica de los últimos años? ¿Por qué le siguen cargando la mano a quienes menos tienen y no incrementan los impuestos de quienes más ganan?”.

AUMENTAN DERECHOS PARA TURISTAS Y TRÁMITES SANITARIOS

Los cambios a la Ley Federal de Derechos también generaron críticas por el incremento de cobros relacionados con servicios públicos. Entre ellos se encuentra la tarifa aplicable a visitantes extranjeros, que pasaría de 983 a 1,158 pesos en 2027, de acuerdo con las cifras presentadas durante la discusión legislativa.

Senadores de oposición advirtieron que el aumento podría afectar la competitividad turística de México. También cuestionaron que los recursos recaudados no se destinen directamente a la promoción del turismo, sino que se canalicen a las Fuerzas Armadas, según lo señalado en el debate.

Otro punto de preocupación fueron los mayores cobros por trámites sanitarios ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Los legisladores opositores argumentaron que estos ajustes podrían repercutir en pacientes y empresas, particularmente en un contexto en el que algunas personas recurren a servicios médicos privados.

DEUDA PÚBLICA, OTRO FOCO DE LA DISCUSIÓN

El endeudamiento previsto para 2027 fue uno de los principales temas de confrontación. El senador del PAN Ricardo Anaya criticó la solicitud de nueva deuda por 1.7 billones de pesos y sostuvo que una parte considerable de los recursos se destinaría al pago de intereses.

“Para este año están pidiendo 1.7 billones de pesos (bdp) de deuda nueva, que no van a usar en carreteras, hospitales, programas, no de esos 1.7 bdp, el propio documento que van a votar a favor reconoce que se van a gastar 1.6 bdp, o sea, prácticamente todo, en pagar los intereses de la deuda vieja”, afirmó.

Anaya también advirtió que el saldo histórico de la deuda pública podría superar el 55% del producto interno bruto (PIB). Según su argumento, un mayor endeudamiento podría elevar los riesgos financieros del país; no obstante, sus advertencias corresponden a la postura del legislador opositor.

MORENA DEFIENDE LOS CAMBIOS FISCALES

El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes, defendió los dictámenes y señaló que buscan fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias, actualizar los cobros por servicios públicos y establecer fuentes de financiamiento para el próximo ejercicio fiscal.

Sobre las modificaciones al ISR, sostuvo que los ajustes buscan reforzar los mecanismos contra la evasión y la elusión fiscales, sin eliminar las deducciones ni las pérdidas fiscales. Respecto a los derechos, afirmó que los cobros deben mantener una relación razonable con los costos de los servicios prestados.

La aprobación en comisiones representa un paso dentro del proceso legislativo, pero el paquete todavía debe avanzar en el pleno del Senado. La discusión enfrenta dos posturas: el oficialismo defiende los cambios como herramientas para fortalecer las finanzas públicas, mientras la oposición cuestiona sus efectos sobre los contribuyentes, el turismo y la sostenibilidad de la deuda.