Senado aprueba Ley Federal del Cine y el Audiovisual para fortalecer el cine mexicano
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La Ley Federal del Cine y el Audiovisual busca darle mayor visibilidad e inversión a las producciones mexicanas en los cines, al igual que en los servicios de streaming
El 15 de abril se reportó que el Senado de la República anuló la Ley Federal de Cinematografía y la reemplazó con la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, con la intención de fortalecer el cine mexicano como una actividad cultural y económica.
La nueva norma busca establecer la promoción de acciones para que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan disfrutar de las películas. La moción incorporará subtitulaje, audiodescriptivo y el subtitulaje adaptado en todos los formatos.
La nueva norma tiene la intención de incentivar las producciones mexicanas a los ojos de los espectadores, dándole un período mínimo de 14 días en cartelera a las películas de México, al igual que deberá cumplir con una reserva del 10% del tiempo total de exhibición.
Se contemplan incentivos financieros para el cine en México. La nueva ley presenta que los inversionistas mexicanos podrán acceder a los estímulos y apoyos formulados por el Ejecutivo federal, tras destinar fondos en salas de cine y espacios de exhibición alternativos y que asigne al menos el 30 % de su tiempo de exhibición a obras mexicanas.
El Instituto Mexicano de Cinematografía deberá comprometerse a un sistema de apoyos orientados a la participación cultural y a la libertad de expresión artística.
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Con su aprobación, el documento fue turnado al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Javier Corral, senador de Morena, argumentó que la ley busca modernizar la función de consumir entretenimiento cinematográfico y así haya facilidad en la divulgación de producciones mexicanas.
‘En México, el 50% de la producción cinematográfica se está exhibiendo a través de streaming en plataformas como Netflix, como TikTok, etcétera. Era obligación, era necesario obligarlas a tener un formato de acceso inmediato y especial.
‘Por eso nosotros creemos que esta es una muy buena reforma y que el cine mexicano tiene muy buenas noticias en este año, no solamente esta reforma, el incremento de los fondos y el incremento de un nuevo estímulo fiscal a la producción cinematográfica nacional’ aseveró el senador de Morena.
Por la parte de la oposición, la senadora del PRI, Karla Toledo, comentó sus críticas, aunque haya respaldado la moción.
‘En particular, nos preocupa lo establecido en el artículo 27, porque abre la puerta para que el gobierno federal pueda intervenir en la determinación de los precios de las taquillas. Y lo digo con mucha firmeza, esta herramienta no debe de usarse a la ligera o con fines políticos, porque regular los precios de exhibición, por parte del gobierno, sería un error. Un error que puede afectar gravemente a las empresas que difunden el cine, porque puede generar desequilibrios financieros al impedirse ajustarse a las condiciones de mercado’.
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Por su parte, el senador del PAN, Agustín Dorantes, abstuvo su votación, argumentando que la ley busca establecer espacios para comunicar ‘ideologías’ afines al partido de Morena.