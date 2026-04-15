Senado aprueba Ley Federal del Cine y el Audiovisual para fortalecer el cine mexicano

El 15 de abril se reportó que el Senado de la República anuló la Ley Federal de Cinematografía y la reemplazó con la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, con la intención de fortalecer el cine mexicano como una actividad cultural y económica.

La nueva norma busca establecer la promoción de acciones para que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan disfrutar de las películas. La moción incorporará subtitulaje, audiodescriptivo y el subtitulaje adaptado en todos los formatos.

La nueva norma tiene la intención de incentivar las producciones mexicanas a los ojos de los espectadores, dándole un período mínimo de 14 días en cartelera a las películas de México, al igual que deberá cumplir con una reserva del 10% del tiempo total de exhibición.

Se contemplan incentivos financieros para el cine en México. La nueva ley presenta que los inversionistas mexicanos podrán acceder a los estímulos y apoyos formulados por el Ejecutivo federal, tras destinar fondos en salas de cine y espacios de exhibición alternativos y que asigne al menos el 30 % de su tiempo de exhibición a obras mexicanas.

El Instituto Mexicano de Cinematografía deberá comprometerse a un sistema de apoyos orientados a la participación cultural y a la libertad de expresión artística.