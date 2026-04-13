‘El Desaire’ brilla en Nueva York con cuatro nominaciones en festival internacional

Una vez más, el talento de los creativos saltillenses y actores mexicanos resuena más allá de la frontera con la nominación de “El Desaire” en cuatro categorías dentro del The North Film Festival, que se realizará en Nueva York del 10 al 13 de junio.

La noticia fue confirmada por Ramos, quien celebró el alcance de la película, inspirada en el corrido de Rosita Alvírez.

“Amigos... estamos nominados en cuatro categorías en el festival de Nueva York @thenorthfilmfest. Felicidades a todo el equipo”, escribió Ramos en redes sociales.