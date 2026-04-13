‘El Desaire’ brilla en Nueva York con cuatro nominaciones en festival internacional
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El filme, dirigido por Gabriel Ramos, logró nominaciones a Mejor Actriz y Mejor Actor para Vico Escorcia y Guillermo Alonso, respectivamente
Una vez más, el talento de los creativos saltillenses y actores mexicanos resuena más allá de la frontera con la nominación de “El Desaire” en cuatro categorías dentro del The North Film Festival, que se realizará en Nueva York del 10 al 13 de junio.
La noticia fue confirmada por Ramos, quien celebró el alcance de la película, inspirada en el corrido de Rosita Alvírez.
“Amigos... estamos nominados en cuatro categorías en el festival de Nueva York @thenorthfilmfest. Felicidades a todo el equipo”, escribió Ramos en redes sociales.
¿A QUÉ ESTÁ NOMINADA ‘EL DESAIRE’?
En la contienda cinematográfica, la historia filmada en Saltillo compite por Mejor Largometraje y Mejor Cinematografía.
Otras dos nominaciones corresponden a Vico Escorcia y Guillermo Alonso, quienes compiten en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor, lo que amplía su proyección y presencia en el cine internacional.
De ganar, esta sería la segunda ocasión en que la intérprete de “Rosa” se coronaría por este personaje. Su primer triunfo por este proyecto fue en el Love & Hope International Film Festival de Barcelona en 2025.
Hace unos días, la película —escrita por Elena Barboza, Alba Garza y el propio Ramos— también ganó el premio a Mejor Película en el Spring Time International Film Festival de India.
La historia tuvo una proyección especial en la Muestra Intergaláctica en Saltillo, donde ganó el premio a Mejor Largometraje.