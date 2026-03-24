En efecto, es cine: Diputados aprueban nueva Ley de Cine en México

En efecto, es cine: Diputados aprueban nueva Ley de Cine en México

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Israel García
por Israel García

La legislación establece cuotas de exhibición, reglas de promoción y mayores apoyos para fortalecer la industria cinematográfica nacional

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/ 24 marzo 2026
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La tarde del martes, la Cámara de Diputados, con el apoyo de todos los partidos políticos, expidió la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, abrogando la vigente desde 1992, la cual había tenido diversas modificaciones desde entonces.

La nueva ley plantea, entre otras cosas, que toda producción nacional deberá contar con una publicidad mínima de 14 días antes de su lanzamiento y permanecer en salas, a disposición del público, por lo menos dos semanas. Además, subraya que los horarios de exhibición deberán ser equitativos frente a las producciones extranjeras.

Este avance llega luego de que en febrero la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la actriz Salma Hayek, anunciaran incentivos económicos para el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual, con el objetivo de incrementar el número de producciones, desarrollar talento nacional, así como promover la cultura y el turismo.

BENEFICIO

También se establece que el cine mexicano tendrá un mínimo de 10% de tiempo en pantalla. Este porcentaje se deducirá del número total de exhibiciones ofrecidas en cada sala o complejo cinematográfico que opere en el país; es decir, por cada 100 funciones, al menos 10 deberán ser de producciones locales.

El texto aprobado provino de una iniciativa de la Presidencia de la República y fue aprobado previamente en la Comisión de Cultura, para posteriormente pasar al pleno de la Cámara Baja. En la votación general, 466 diputados votaron a favor del dictamen, con cero votos en contra y cero abstenciones.

LO QUE SIGUE

Ahora pasará al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Una vez que la ley se publique en el Diario Oficial de la Federación, la titular del Ejecutivo tendrá un plazo no mayor a 180 días para expedir el reglamento respectivo.

Alma Lidia de la Vega Sánchez, presidenta de la Comisión de Cultura y de extracción morenista, señaló durante la presentación del dictamen que con la nueva ley el cine nacional crecerá, se fortalecerá y llegará a más audiencias. “No se trata solo de una industria, sino de un derecho humano”, dijo

Durante la fijación de posturas partidarias, todas las fuerzas políticas representadas señalaron que estaban a favor del dictamen, pues lo consideraron una forma de respaldar la cultura mexicana.

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VOCES QUE RESPALDAN

José Alejandro Aguilar López, de la fracción del Partido del Trabajo, consideró que votar a favor era optar por la memoria nacional.

“Sin el apoyo al cine nacional se pierde memoria, identidad y voz, porque un país que no cuenta sus propias historias es un país que vive las historias de otros. No se trata de cerrar las puertas al mundo, sino de tener voz y pantallas. El mercado por sí solo nunca ha dado justicia y por eso el Estado debe intervenir”, resaltó.

Representantes del PRI y del PAN consideraron, por separado, que la nueva ley viene a subsanar un vacío provocado en el sexenio anterior, cuando se determinó desaparecer el Foprocine y el Fidecine, figuras que durante dos décadas apoyaron cerca de 500 producciones.

“El Estado se alejó en años recientes como apoyo del cine nacional y la cultura. El dictamen avanza en ese sentido, corrigiendo inercias que debilitaron al sector. Votar a favor de esta ley es apostar por una industria que genere empleo y proyecte a México en el mundo”, destacó por su parte Juan Antonio Meléndez Ortega, del PRI.

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EL PRESUPUESTO

La iniciativa, en su artículo 35, ya menciona al programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) como el mecanismo que el Instituto Mexicano de Cinematografía utilizará para apoyar al sector.

Las asignaciones destinadas al fomento y la promoción del cine y el audiovisual se incrementarán progresivamente conforme a la disponibilidad de recursos del Estado.

“Debe haber más presupuesto cada año para el cine, sea cual sea el partido”, recalcó Omar Antonio Borboa, del Partido Acción Nacional. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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