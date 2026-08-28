Señalan a Adán Augusto y a “Andy” López en caso de la FGR por huachicol fiscal

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México
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    Señalan a Adán Augusto y a “Andy” López en caso de la FGR por huachicol fiscal
    Las declaraciones leídas por la FGR provienen del exdirector de la Aduana de Tampico y del subdirector de Operación Aduanera de Guaymas. CUARTOOSCURO

Testigos protegidos de la FGR señalaron a Adán Augusto López y a Andrés Manuel López Beltrán en las indagatorias por tráfico de combustible en aduanas

En la audiencia de imputación del contralmirante Fernando Farías Laguna, realizada ayer, la FGR dio lectura a las declaraciones de los marinos que se convirtieron en testigos colaboradores y en ellas se mencionaron al senador morenista Adán Augusto López y a Andy o “el hijo del Presidente” en el contexto de la trama sobre huachicol fiscal.

Andy es Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo del expresidente AMLO.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cita-jueza-a-rafael-ojeda-ex-secretario-de-la-marina-a-declarar-en-audiencia-contra-fernando-farias-no-lo-halla-la-fgr-NB23117956

Epigmenio Mendieta, abogado de los Farías, dijo en entrevista que los testimonios referidos por la FGR son los rendidos por el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico y hoy testigo protegido con nombre clave “Santo”, y Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas.

“Se mencionaron nombres importantes, dos nombres que resultan muy importantes y que el MP verbalizó esos nombres, como cuando se atora un buque en Guaymas y uno de los testigos dice que le va a hablar por teléfono a Andy para que lo destrabe, es decir, que Andy le va a hablar al secretario de la Marina para que lo destrabe” , dijo.

“Y el otro es un testigo protegido con el dato de 'Santo', cuando habla de que quien tiene conocimiento de los muelles donde llegan todos los barcos, el muelle 289 y 290, pertenece a un compadre o un amigo de un político muy importante... de Tabasco” .

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-mario-ballinas-ramos-exdiputado-del-pri-dentro-de-su-casa-en-teopisca-chiapas-hay-un-detenido-FB23118386

En esas declaraciones, el capitán Torres Joaquín dijo que un empresario tabasqueño vinculado a Adán Augusto era el dueño de uno de los recintos fiscales en donde desembarcaron 31 buques con huachicol fiscal.

Dicho testigo no mencionado por su nombre al empresario, aunque Mexicanos contra la Corrupción lo identificó como Saúl Vera Ochoa.

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