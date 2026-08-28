Asesinan a Mario Ballinas Ramos, exdiputado del PRI, dentro de su casa en Teopisca, Chiapas; hay un detenido

Posteriormente, la Fiscalía estatal informó que una persona fue detenida por su presunta relación con el homicidio, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque, identificar a todos los responsables y determinar el móvil.

Tras recibir el reporte de la agresión, elementos de seguridad se trasladaron al lugar y desplegaron un operativo en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos no identificados ingresaron a la vivienda del exlegislador y lo atacaron con un arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Teopisca, localidad ubicada a poco más de 30 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas.

El exdiputado local y exdirigente del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) en el municipio de Teopisca, Chiapas, Mario Ballinas Ramos, fue asesinado a balazos durante la madrugada del jueves al interior de su domicilio, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

MARIO BALLINAS RAMOS TUVO UNA TRAYECTORIA DE DOS DÉCADAS COMO DOCENTE

Además de su actividad política, Ballinas Ramos desarrolló durante aproximadamente 20 años una trayectoria en el ámbito educativo.

El exfuncionario se desempeñó como director de la Escuela Secundaria Técnica número 40, ubicada en la cabecera municipal de Teopisca, donde impartió clases y participó en la formación de varias generaciones de estudiantes.

En febrero de 2026 concluyó su etapa como director de la institución al jubilarse. La ceremonia de retiro contó con la participación de profesores, personal administrativo y alumnos de la escuela.

Su salida de la institución ocurrió meses antes de su asesinato.

TAMBIÉN FUE DIPUTADO LOCAL POR EL PRI

Ballinas Ramos participó en la política de Teopisca como militante del PRI y llegó a ocupar distintos cargos dentro del partido en el municipio.

Fue diputado local suplente y posteriormente asumió la titularidad de la diputación, luego de que el entonces legislador Sergio Lobato García solicitara licencia para contender por una diputación federal.

También ocupó la dirigencia municipal del PRI en Teopisca.

Tras su jubilación como director de la Escuela Secundaria Técnica número 40, pobladores señalaron que Ballinas Ramos analizaba la posibilidad de regresar a la actividad política y buscar nuevamente un cargo de elección popular en el municipio.

FISCALÍA INVESTIGA EL HOMICIDIO

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes después del ataque ocurrido en el domicilio del exdiputado.

Como parte de las primeras acciones, las autoridades realizaron el procesamiento del lugar de los hechos y desplegaron un operativo para ubicar a los posibles responsables.

Una persona fue detenida y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

La dependencia estatal mantiene abiertas las indagatorias para establecer cómo ocurrió el ingreso al domicilio, determinar la participación de la persona detenida y localizar, en caso de existir, a otros involucrados.