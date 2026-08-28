Cita Jueza a Rafael Ojeda, ex Secretario de la Marina a declarar en audiencia contra Fernando Farías; no lo halla ¡la FGR!

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México
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    Cita Jueza a Rafael Ojeda, ex Secretario de la Marina a declarar en audiencia contra Fernando Farías; no lo halla ¡la FGR!
    La jueza giró el citatorio desde el viernes pasado para que la FGR lo localizara y le notificara el citatorio. REFORMA

Ojeda ha sido señalado de haber protegido a sus sobrinos políticos el Vicealmirante Manuel Roberto y su hermano el Contralmirante Fernando Farías

El ex Secretario de la Marina con AMLO, Rafael Ojeda, fue citado por una jueza federal para declarar en calidad de testigo en la audiencia de vinculación a proceso del Contralmirante Fernando Farías Laguna. Pero la Fiscalía General de la República (FGR) no lo localizó para notificarle el citatorio.

Ojeda ha sido señalado de haber protegido a sus sobrinos políticos el Vicealmirante Manuel Roberto y su hermano el Contralmirante Fernando Farías, acusados de controlar el huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías, dijo que el citatorio y eventual comparecencia de Ojeda fue una de las razones por las que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega declaró como “privadas” las audiencias de imputación y vinculación a proceso del Contralmirante.

$!La defensa incluso proporcionó el actual domicilio de Ojeda, pero la Fiscalía no lo localizó, dijo Mendieta.
La defensa incluso proporcionó el actual domicilio de Ojeda, pero la Fiscalía no lo localizó, dijo Mendieta. REFORMA

A solicitud del litigante, la jueza giró el citatorio desde el viernes pasado para que la FGR lo localizara y le notificara el citatorio, en el que se indicó que debía comparecer el pasado miércoles por la mañana en la sala de audiencias del Centro de Justicia.

La defensa incluso proporcionó el actual domicilio de Ojeda, pero la Fiscalía no lo localizó, dijo Mendieta.

“Es parte de lo que nos pidieron, que también tuviéramos la reserva, es que yo pedí que se citara y que estuviera aquí presente (Ojeda). Esa asignación la hizo la FGR, pero resulta que no lo localiza. Nadie sabe dónde vive ahora”, dijo en entrevista.

$!La defensa antes ya había intentado interrogar a Ojeda por el caso de sus sobrinos políticos, sin lograrlo.
La defensa antes ya había intentado interrogar a Ojeda por el caso de sus sobrinos políticos, sin lograrlo. REFORMA

“Fue uno de los medios de prueba que solicité para que estuviera presente. Parte del argumento que utilizó la jueza en ese momento para que la audiencia fuera cerrada y que no hiciéramos ninguna declaración, es que efectivamente iba a comparecer un funcionario de esa naturaleza. Hoy estoy en condiciones de poderlo documentar porque la audiencia ya se cerró y están resolviendo en este momento”.

La defensa antes ya había intentado interrogar a Ojeda por el caso de sus sobrinos políticos, sin lograrlo.

Mendieta indicó que los datos y medios de prueba ofrecidos pretenden explicar que no es posible que dos marinos de mandos medios -el Vicealmirante Manuel Roberto y su hermano el Contralmirante Fernando Farías-, tenían la capacidad de decidir sobre distintas Secretarías de Estado para operar el contrabando de combustible a gran escala.

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