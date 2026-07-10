Señalan presuntos nexos entre la familia de Los Chapitos y el gobierno de Rubén Rocha

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    Señalan presuntos nexos entre la familia de Los Chapitos y el gobierno de Rubén Rocha
    Fernández Menéndez también aseguró que Griselda López fungía como enlace entre Los Chapitos y funcionarios del gobierno estatal. EL UNIVERSAL

El analista sostuvo que Griselda López, exesposa de El Chapo y madre de Ovidio y Joaquín Guzmán López, presuntamente suministraba materiales para diversas obras públicas estatales

El periodista especializado en seguridad Jorge Fernández Menéndez afirmó que la familia de Joaquín El Chapo Guzmán habría mantenido relaciones comerciales y políticas con integrantes del gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya.

Durante una entrevista con Ivonne Melgar en Imagen Radio, el analista sostuvo que Griselda López, exesposa de El Chapo y madre de Ovidio y Joaquín Guzmán López, presuntamente suministraba materiales para diversas obras públicas estatales, desempeñándose como proveedora de la administración sinaloense.

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Fernández Menéndez también aseguró que Griselda López fungía como enlace entre Los Chapitos y funcionarios del gobierno estatal, por lo que consideró un error que las autoridades federales minimicen la información que podrían estar proporcionando a la justicia estadounidense los integrantes del crimen organizado que actualmente enfrentan procesos en ese país.

Como parte de sus señalamientos, recordó que días antes de la captura de Ovidio Guzmán, ocurrida el 5 de enero de 2023, varios funcionarios del gabinete estatal habrían asistido a una reunión celebrada en el mismo inmueble donde posteriormente fue detenido el hijo de El Chapo.

Según el periodista, el encuentro se realizó con pleno conocimiento de quiénes participaban y del lugar donde se desarrollaba.

Respecto al caso de Ismael El Mayo Zambada, Fernández Menéndez criticó la falta de información oficial por parte del gobierno mexicano sobre los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, cuando el líder del Cártel de Sinaloa fue trasladado a Estados Unidos.

Indicó que, aunque existen versiones extraoficiales que apuntan a una operación encubierta realizada por autoridades estadounidenses, el gobierno mexicano no ha presentado conclusiones derivadas de sus propias investigaciones, lo que, a su juicio, evidencia una deficiente conducción del caso.

Asimismo, cuestionó las declaraciones de la Fiscalía General de la República sobre un supuesto acuerdo irregular entre autoridades estadounidenses y Los Chapitos para lograr el traslado de Zambada. Explicó que una negociación para que un integrante del crimen organizado colabore como testigo protegido forma parte de los mecanismos legales utilizados por el sistema judicial de Estados Unidos y no necesariamente implica un pacto ilícito.

Finalmente, Fernández Menéndez recordó que, de acuerdo con la carta atribuida a El Mayo, el narcotraficante tenía previsto reunirse el 25 de julio de 2024 con el entonces diputado federal Héctor Melesio Cuén.

El periodista destacó la estrecha relación política y personal que existió durante años entre Cuén y Rubén Rocha Moya, además de señalar que las diferencias surgieron cuando se profundizó la ruptura entre las facciones de Los Chapitos y la encabezada por Zambada.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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