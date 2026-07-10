Afirman que solo 850 mil turistas asistieron a la Copa Mundial en México, de los 5.5 millones que esperaban

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    Afirman que solo 850 mil turistas asistieron a la Copa Mundial en México, de los 5.5 millones que esperaban
    “Hay que preguntarle al Gobierno de dónde sacaron esos datos, fueron demasiado altos. Los números reales son muy inferiores a los que había comentado”, cuestionó. REFORMA

La ocupación hotelera en Guadalajara registró una baja de 7 puntos para quedar en 56 por ciento, con respecto a junio del 2025. Monterrey perdió 5.8 puntos al quedarse en 53.5 por ciento de ocupación, y la CDMX cayó 2 puntos al quedar en 56.5 por ciento

De los 5.5 millones de turistas que se esperaban por la celebración de la Copa Mundial en México, sólo llegaron 850 mil viajeros, estimó Antonio Cosío, del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

“Hay que preguntarle al Gobierno de dónde sacaron esos datos, fueron demasiado altos. Los números reales son muy inferiores a los que había comentado”, cuestionó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/defienden-al-acuifero-de-la-laguna-de-un-colapso-MF22054844

Además, la ocupación hotelera en Guadalajara registró una baja de 7 puntos para quedar en 56 por ciento, con respecto a junio del 2025. Monterrey perdió 5.8 puntos al quedarse en 53.5 por ciento de ocupación, y la CDMX cayó 2 puntos al quedar en 56.5 por ciento, según un análisis del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún.

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