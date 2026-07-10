Afirman que solo 850 mil turistas asistieron a la Copa Mundial en México, de los 5.5 millones que esperaban

De los 5.5 millones de turistas que se esperaban por la celebración de la Copa Mundial en México, sólo llegaron 850 mil viajeros, estimó Antonio Cosío, del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

“Hay que preguntarle al Gobierno de dónde sacaron esos datos, fueron demasiado altos. Los números reales son muy inferiores a los que había comentado”, cuestionó.