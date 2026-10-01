$!Vinculan a proceso a excomisionado de Policía de Juchitán ligado a ‘Los Cromos’

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de J.K.M.S., quien se desempeñó como comisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado. De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario es señalado de brindar presuntamente protección al grupo delictivo identificado como “Los Cromos”, por lo que permanecerá sujeto al proceso penal correspondiente. La dependencia informó que la investigación se sustenta en trabajos de inteligencia criminal y forma parte de una intervención interinstitucional desplegada en Juchitán para identificar las redes de complicidad que permiten la operación de grupos delictivos en la región del Istmo de Tehuantepec.

JUEZ CALIFICA LEGAL LA DETENCIÓN DEL EXCOMISIONADO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA Durante la audiencia inicial, el juez de la causa calificó como legal la detención de J.K.M.S. y posteriormente determinó su vinculación a proceso. La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la FGEO y grupos especiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, con participación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá. Con la resolución, J.K.M.S. se convirtió en la tercera persona vinculada a proceso como resultado de los operativos realizados en Juchitán. EXALCALDE DE JUCHITÁN Y ‘LA PARKA’ TAMBIÉN FUERON DETENIDOS La Fiscalía recordó que el 23 de septiembre, durante la primera fase del operativo, fueron detenidos M.S.A., alias “Quetu”, quien en ese momento se desempeñaba como presidente municipal de Juchitán, y C.A.P.L., conocido como “La Parka”. Según las investigaciones de la FGEO, ambos son señalados por su probable participación en acciones para encubrir o favorecer actividades ilícitas atribuidas a “Los Cromos”. La dependencia identifica a este grupo como un brazo operativo presuntamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo. A M.S.A. y C.A.P.L. se les atribuye además probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

FISCALÍA BUSCA IDENTIFICAR REDES DE COMPLICIDAD EN EL ISTMO La FGEO señaló que la intervención en Juchitán tiene entre sus objetivos identificar y desarticular las redes de complicidad que permiten la operación de grupos delictivos en la región. La dependencia indicó que las acciones forman parte de una estrategia conjunta con instituciones del Gabinete de Seguridad, basada en investigación, inteligencia criminal y coordinación operativa. La Fiscalía sostuvo que las investigaciones continuarán para llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten probables responsables de delitos de alto impacto, independientemente de los cargos o funciones públicas que desempeñen.