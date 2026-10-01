Vinculan a proceso a excomisionado de Policía de Juchitán ligado a ‘Los Cromos’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Vinculan a proceso a excomisionado de Policía de Juchitán ligado a ‘Los Cromos’
    J.K.M.S., excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, fue vinculado a proceso por la Fiscalía de Oaxaca. Fiscalía Oaxaca

J.K.M.S. fue detenido en un operativo coordinado y es señalado por la FGEO de brindar protección al grupo delictivo ‘Los Cromos’

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de J.K.M.S., quien se desempeñó como comisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado.

De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario es señalado de brindar presuntamente protección al grupo delictivo identificado como “Los Cromos”, por lo que permanecerá sujeto al proceso penal correspondiente.

La dependencia informó que la investigación se sustenta en trabajos de inteligencia criminal y forma parte de una intervención interinstitucional desplegada en Juchitán para identificar las redes de complicidad que permiten la operación de grupos delictivos en la región del Istmo de Tehuantepec.

$!Vinculan a proceso a excomisionado de Policía de Juchitán ligado a ‘Los Cromos’
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/policias-de-juchitan-seran-sometidos-ahora-a-pruebas-de-control-y-confianza-fuerzas-estatales-y-federales-refuerzan-seguridad-OP23799272

JUEZ CALIFICA LEGAL LA DETENCIÓN DEL EXCOMISIONADO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA

Durante la audiencia inicial, el juez de la causa calificó como legal la detención de J.K.M.S. y posteriormente determinó su vinculación a proceso.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la FGEO y grupos especiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, con participación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

Con la resolución, J.K.M.S. se convirtió en la tercera persona vinculada a proceso como resultado de los operativos realizados en Juchitán.

EXALCALDE DE JUCHITÁN Y ‘LA PARKA’ TAMBIÉN FUERON DETENIDOS

La Fiscalía recordó que el 23 de septiembre, durante la primera fase del operativo, fueron detenidos M.S.A., alias “Quetu”, quien en ese momento se desempeñaba como presidente municipal de Juchitán, y C.A.P.L., conocido como “La Parka”.

Según las investigaciones de la FGEO, ambos son señalados por su probable participación en acciones para encubrir o favorecer actividades ilícitas atribuidas a “Los Cromos”.

La dependencia identifica a este grupo como un brazo operativo presuntamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo. A M.S.A. y C.A.P.L. se les atribuye además probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-el-quetu-exalcalde-de-juchitan-y-a-la-parka-por-extorsion-agravada-AI23813461

FISCALÍA BUSCA IDENTIFICAR REDES DE COMPLICIDAD EN EL ISTMO

La FGEO señaló que la intervención en Juchitán tiene entre sus objetivos identificar y desarticular las redes de complicidad que permiten la operación de grupos delictivos en la región.

La dependencia indicó que las acciones forman parte de una estrategia conjunta con instituciones del Gabinete de Seguridad, basada en investigación, inteligencia criminal y coordinación operativa.

La Fiscalía sostuvo que las investigaciones continuarán para llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten probables responsables de delitos de alto impacto, independientemente de los cargos o funciones públicas que desempeñen.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Vinculación A Proceso
Funcionarios públicos

Localizaciones


Oaxaca

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Andy López: Sombras nada más

Andy López: Sombras nada más
NosotrAs: Cómo se construyó el mito de la madre mexicana

NosotrAs: Cómo se construyó el mito de la madre mexicana
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció este miércoles en redes sociales para anunciar su nuevo libro “Pueblo”.

AMLO reaparece con mensaje desde Palenque y libro, en medio de señalamientos contra Andy López Beltrán
Nacional Monte de Piedad y STPS llegan a un acuerdo y levantan huelga.

Nacional Monte de Piedad llega a acuerdo y levanta huelga: ¿Qué pasará ahora?
El Hombre Pájaro, también conocido como el Hombre Polilla, es una entidad legendaria avistada en México y Estados Unidos.

El misterioso Hombre Pájaro fue herido en Saltillo; ex guardia de seguridad cuenta aterrador relato
Además de ser una flor representativa del Día de Muertos, el cempasúchil puede ayudar a atraer abejas, mariposas y colibríes.

Cómo cultivar cempasúchil desde casa antes del Día de Muertos
Ernesto Laguardia quedó fuera de La Casa de los Famosos México 2026 durante la semifinal y reaccionó con visible decepción tras conocer que no llegaría a la gran final del reality.

Ernesto Laguardia se va de La Casa de los Famosos México 2026... ‘Estaba muy dolido’
El estelar dominicano reconoció que sus declaraciones sobre los 14 años y 500 millones de dólares de su contrato fueron desafortunadas.

Arropado por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se disculpa tras sus ‘incendiarias’ declaraciones