$!Sentencia por asesinato de Leyla Monserrat, a mano de dos menores, genera indignación en Sonora

El caso del asesinato de la adolescente Leyla Monserrat, de 15 años, ocurrido en Sonoyta, generó indignación tras darse a conocer las sentencias contra sus agresoras, dos menores de edad que recibieron penas de 2 años y 10 meses de internamiento y 11 meses de libertad asistida, respectivamente. El tribunal también fijó una reparación económica de poco más de cinco mil pesos, cantidad que la familia de la víctima consideró insuficiente, al señalar que los gastos funerarios superaron los 30 mil pesos.

CASO LEYLA MONSERRAT: CRIMEN SE LLEVÓ A CABO TRAS ENGAÑOS; EXISTÍAN ANTECEDENTES DE ACOSO La investigación reveló que Leyla Monserrat fue citada el 25 de septiembre de 2025 por dos adolescentes identificadas como Britany Michel, de 15 años, y Monserrat, de 13, quienes la llevaron bajo engaños a una vivienda ubicada en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles. La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, relató que previamente existían conflictos entre las jóvenes, además de burlas y mensajes de acoso relacionados con el color de piel de su hija. La noche del crimen, la adolescente fue atada a una silla, vendada y estrangulada, mientras una de las menores grababa la escena con un teléfono móvil. El video posteriormente circuló en redes sociales y fue recibido de forma anónima por la madre, convirtiéndose en una de las pruebas principales del caso. “Las pruebas que se mostraron es un video contundente en el que ellas le están arrebatando la vida a mi hija, o sea, hasta grabaron todo, descompusieron el cuerpo de mi hija, le echaron cal, me la enterraron”, manifestó la madre a medios de comunicación.

MENORES INTENTARON OCULTAR EL CUERPO DE LEYLA EN EL PATIO DE LA CASA DONDE FUE ASESINADA Tras el asesinato, las responsables enterraron el cuerpo en el patio de la vivienda donde ocurrieron los hechos. El hallazgo se realizó una semana después, en condiciones que obligaron a sellar el ataúd, lo que impidió a la madre despedirse de su hija. La causa de muerte fue determinada como asfixia mecánica. Sobre ello, Carmen Angélica Becerra declaró: “Ni con la cárcel me pagan el daño que le hicieron, no me pude despedir de ella, el cajón me lo dieron sellado, la verdad las chamacas se ensañaron con ella”. También expresó: “Los adolescentes deben ser castigados como actuaron, si actuaron como grandes, lo mínimo le deben de dar lo justo por el daño tan grande que causaron”. DESCARTAN VINCULACIÓN CON ‘EL KALUSHA’ En un inicio, el caso incluyó una línea de investigación sobre un adulto apodado “El Kalusha” o “Minimi”, identificado como Martín “N”, quien apareció muerto días después. Sin embargo, la evidencia recabada apuntó únicamente a las dos menores como autoras materiales del feminicidio. RESOLUCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES CAUSA INDIGNACIÓN La sentencia fue dictada por el juzgado del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Britany Michel recibió 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que la otra menor obtuvo 11 meses de libertad asistida. El tribunal fijó además una reparación del daño moral de 5,677 pesos mexicanos, cifra que la familia consideró insuficiente frente a los costos generados. El sistema penal para adolescentes en México establece un máximo de cinco años de internamiento incluso en delitos graves como feminicidio, por lo que las sanciones impuestas se encuentran dentro de los límites legales. La madre de la víctima señaló que su firma fue necesaria para validar las sentencias y que, de no hacerlo, las responsables podrían haber quedado en libertad. “No es justo que las responsables no hayan tenido el castigo por el delito que hicieron”, declaró.

VIDEO DIFUNDIDO EN REDES SOCIALES GENERA FUERTES REACCIONES La circulación del video del crimen en redes sociales amplificó la indignación pública. Usuarios y colectivos señalaron la diferencia entre la gravedad de los hechos y la sanción impuesta. “¿Dónde quedan mis derechos? ¿Dónde queda la justicia para mi hija?”, cuestionó Carmen Angélica Becerra, quien adelantó que sus abogados buscarán apelar la sentencia para solicitar la pena máxima permitida por la ley.

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