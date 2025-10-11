Dos amigas, de 13 y 15 años, habrían asesinado a Leyla Monserrat en Sonora

PLUTARCO ELÍAS CALLES, SON.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que fue esclarecido el feminicidio de Leyla Monserrat, de 15 años, quien habría sido asesinada por dos amigas, de 13 y 15 años, en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles.

La adolescente había sido reportada como desaparecida desde el 25 de septiembre, y su cuerpo fue localizado sin vida el 1 de octubre, lo que llevó a la desactivación de su ficha de búsqueda.

TE PUEDE INTERESAR: Derrumbe en obra de drenaje deja tres muertos y un sobreviviente en Ciudad Obregón

De acuerdo con el dictamen forense, la víctima murió por asfixia mecánica. Las investigaciones establecieron la probable participación de las dos menores detenidas, quienes fueron señaladas como las principales responsables del crimen.

En una primera etapa, las indagatorias apuntaban a un adulto identificado como Martín “N”, alias “El Kalusha” y/o “Minimi”, quien fue encontrado sin vida días después. Su identidad fue confirmada mediante cotejo de huellas dactilares.

TE PUEDE INTERESAR: Morena busca que mexicanos de la flotilla a Gaza cuenten su historia ante el Senado

Sin embargo, nuevos datos de prueba permitieron a la Fiscalía determinar la participación directa de las dos adolescentes, lo que llevó a la judicialización del caso ante la autoridad competente, conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Durante un cateo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, localizó el cuerpo de la víctima y diversos indicios que confirmaron la mecánica del crimen.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias sepultan escuelas y dejan 17 desaparecidos en Hidalgo; hay maestros atrapados

La Fiscalía de Sonora reafirmó su compromiso de investigar con rigor y actuar con firmeza en los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

El caso ha causado conmoción en el estado, donde colectivos y familiares de víctimas de desaparición exigen mayor atención y protección para menores ante el incremento de la violencia en la región. Con información de El Universal