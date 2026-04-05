SESNSP: feminicidios y homicidios dolosos de mujeres bajan a 7.67 víctimas diarias en 2025

CDMX.- Entre 2019 y 2025 México registró una disminución de 27.2% en el promedio diario de muertes violentas de mujeres contabilizadas como feminicidio y homicidio doloso, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El registro nacional alcanzó su punto más alto en 2019, con 10.54 víctimas diarias, nivel que se mantuvo sin variaciones relevantes en los siguientes años, con promedios por encima de 10 casos al día.

En 2020 y 2021 el promedio fue de 10.33 víctimas diarias, mientras que en 2022 se ubicó en 10.38, lo que reflejó un periodo prolongado con cifras elevadas de violencia letal contra mujeres. A partir de 2023 el promedio mostró una reducción, al reportar 9.41 víctimas diarias. Para 2024 descendió ligeramente a 9.33, con una tendencia a la baja respecto de los años previos.

El ajuste más marcado se observó en 2025, cuando el promedio se ubicó en 7.67 víctimas diarias, lo que significó una caída frente a los registros de 2023 y 2024. Con ese dato, 2025 rompió por primera vez en más de una década el umbral de entre 9 y 10 casos diarios, de acuerdo con las cifras reportadas en el conteo del SESNSP.

Los datos corresponden a la suma de víctimas registradas en dos categorías del fuero común: feminicidio y homicidio doloso, que en conjunto dan cuenta del comportamiento anual del indicador.

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