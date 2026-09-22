Sentencia por primera vez en Nuevo León como feminicidio muerte violenta de dos mujeres trans

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sentencia por primera vez en Nuevo León como feminicidio muerte violenta de dos mujeres trans
    Por primera ocasión en Nuevo León se dictó sentencia condenatoria como feminicidio por la muerte violenta de dos mujeres trans. ANDREA MURCIA MONSIVAIA | CUARTOSCURO
    Sentencia por primera vez en Nuevo León como feminicidio muerte violenta de dos mujeres trans

El sentenciado recibió una pena de 96 años y cinco meses de prisión en un penal del estado

MONTERREY, NL.- Por primera ocasión en Nuevo León se dictó sentencia condenatoria como feminicidio por la muerte violenta de dos mujeres trans.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres informó del veredicto emitido por un juez en audiencia de juicio oral penal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-paola-buenrostro-activistas-exigen-reclasificar-como-transfeminicidio-el-crimen-fiscalia-emite-comunicado-DB23220762

El sentenciado es Julio César ‘N’, de 35 años por la muerte de dos mujeres trans en hechos ocurridos en julio de 2024.

La sentencia que le otorgó el juez es de 96 años y cinco meses de prisión con internamiento en un Centro de Reinserción Social estatal y el pago por reparación de daño en términos de ley por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

El primer evento sancionado ocurrió en fecha 26 de julio de 2024 en la habitación de Motel en la colonia Crispín Treviño en Guadalupe.

La mujer trans de identidad protegida con las iniciales E.S.M murió tras la agresión que sufrió por parte del sujeto quien le obstruyó la respiración hasta privarla de la vida.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/domina-redes-exigencia-de-justicia-por-el-feminicidio-de-claudia-tacoronte-GH23603115

El segundo hecho se registró el 28 de julio de 2024 en un domicilio de la colonia Terminal en Monterrey y la víctima es una trans adulta de identidad protegida con las iniciales J.S.

El acusado ejerció violencia para someter a la víctima y utilizó un trozo de tela para atarle el cuello constriñendo su respiración hasta que perdió los signos vitales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Violencia Contra La Mujer
colectivo LGBT

Localizaciones


Nuevo León
México

Organizaciones


FGE

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Noroña, el provocador

Noroña, el provocador
true

El montaje del ‘decomiso histórico de huachicol’
Antonio, de 23 años, fue asesinado en Juchitán días después del ataque armado contra la vivienda de Elvis Guerra.

Asesinan en Juchitán a joven señalado como presunto agresor de Elvis Guerra y dejan narcomensaje
México, Noruega, Qatar y Suiza analizaron en la ONU mecanismos de mediación y diplomacia preventiva ante conflictos.

México, Noruega, Qatar y Suiza buscan fortalecer cooperación en mediación y diplomacia preventiva
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y gran Masa de Aire Frío a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h
Mariana Maus, Alberto del Arco y más figuras del misterio llegarán en octubre a la capital de Coahuila.

Fepo, Fermex, Brad Loree y más encabezan el Terror Fest Saltillo 2026
El Tricolor buscará un resultado distinto después de cuatro derrotas consecutivas ante Colombia.

Rafael Márquez y México buscan cambiar la racha ante Colombia