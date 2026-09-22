Sentencia por primera vez en Nuevo León como feminicidio muerte violenta de dos mujeres trans

MONTERREY, NL.- Por primera ocasión en Nuevo León se dictó sentencia condenatoria como feminicidio por la muerte violenta de dos mujeres trans. La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres informó del veredicto emitido por un juez en audiencia de juicio oral penal.

El sentenciado es Julio César ‘N’, de 35 años por la muerte de dos mujeres trans en hechos ocurridos en julio de 2024. La sentencia que le otorgó el juez es de 96 años y cinco meses de prisión con internamiento en un Centro de Reinserción Social estatal y el pago por reparación de daño en términos de ley por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

El primer evento sancionado ocurrió en fecha 26 de julio de 2024 en la habitación de Motel en la colonia Crispín Treviño en Guadalupe. La mujer trans de identidad protegida con las iniciales E.S.M murió tras la agresión que sufrió por parte del sujeto quien le obstruyó la respiración hasta privarla de la vida.

El segundo hecho se registró el 28 de julio de 2024 en un domicilio de la colonia Terminal en Monterrey y la víctima es una trans adulta de identidad protegida con las iniciales J.S. El acusado ejerció violencia para someter a la víctima y utilizó un trozo de tela para atarle el cuello constriñendo su respiración hasta que perdió los signos vitales.