$!Caso Paola Buenrostro: activistas exigen reclasificar como transfeminicidio el crimen; Fiscalía emite comunicado

A casi una década del asesinato de Paola Buenrostro, la detención de Arturo “N”, señalado como probable responsable del crimen, generó nuevas protestas y reclamos por parte de activistas trans, quienes cuestionaron que el proceso penal se haya iniciado por el delito de homicidio y exigieron que sea reclasificado a transfeminicidio. El caso de Paola Buenrostro fue uno de los antecedentes que impulsaron la llamada Ley Paola Buenrostro, reforma aprobada en la Ciudad de México en julio de 2024 que incorporó el transfeminicidio como delito autónomo en el Código Penal capitalino. La detención de Arturo “N” fue concretada después de casi 10 años de búsqueda. Sin embargo, la clasificación jurídica con la que se presentó inicialmente ante un juez provocó inconformidad entre activistas y organizaciones que acompañan a la familia social de Paola.

KENYA CUEVAS Y COLECTIVO TRANS RECLAMAN A LA FISCALÍA Tras darse a conocer la detención, la activista Kenya Cuevas, amiga de Paola Buenrostro y acompañante de su familia social, acudió junto con integrantes del colectivo Muñecas Tiresias a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ). Las activistas mantuvieron una reunión durante varias horas con la titular de la institución, Bertha Alcalde, en la que expusieron presuntas irregularidades relacionadas con la investigación. Cuevas señaló que ella misma había proporcionado información sobre la ubicación de Arturo “N” y cuestionó el tiempo que transcurrió hasta que finalmente se concretó su captura. Durante el encuentro, las activistas solicitaron que el delito inicialmente imputado, homicidio, fuera reclasificado. La exigencia generó que la Fiscalía emitiera una tarjeta informativa para explicar las razones por las que el expediente fue judicializado bajo esa figura penal. El colectivo Muñecas Tiresias posteriormente solicitó que la tarjeta fuera retirada de los medios de comunicación, al considerar que su contenido revictimizaba nuevamente a Paola.

ACTIVISTAS CUESTIONAN TRATO DURANTE AUDIENCIA Después de la reunión, Kenya Cuevas salió de las instalaciones de la Policía de Investigación para dirigirse a integrantes del colectivo. Al intentar regresar a las oficinas, se le impidió el acceso, lo que derivó en un nuevo momento de tensión entre las manifestantes y elementos de seguridad. De acuerdo con la información proporcionada, durante el incidente agentes utilizaron extintores para impedir el ingreso de las integrantes del colectivo. Otro de los puntos señalados por las activistas ocurrió durante la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión contra Arturo “N”, donde denunciaron que tanto Kenya Cuevas como Paola Buenrostro fueron llamadas por sus nombres de nacimiento y no por los nombres con los que se identifican. La situación fue cuestionada por el colectivo, que exigió que el caso sea abordado con perspectiva de género y se reconozca la identidad de Paola como mujer trans.

FISCALÍA EXPLICA POR QUÉ EL CASO DE PAOLA BUENROSTRO INICIÓ COMO HOMICIDIO Ante los reclamos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicó que la orden de aprehensión contra Arturo “N” fue obtenida en 2016 por el delito de homicidio, cuando ocurrieron los hechos y bajo el marco jurídico vigente en ese momento. “La investigación y judicialización de este caso son una prioridad para la Fiscalía y para las áreas especializadas encargadas de investigar feminicidios y transfeminicidios. El objetivo central es claro: que el probable responsable enfrente la justicia y que los hechos no queden impunes”, señaló la institución. La Fiscalía reconoció que las víctimas y activistas han solicitado que el delito sea reclasificado como feminicidio, pero explicó que la orden de aprehensión fue emitida originalmente por homicidio debido al marco legal aplicable en 2016. “Las víctimas y activistas han solicitado que el delito se reclasifique como feminicidio. La Fiscalía CDMX reconoce y respeta esta petición. Sin embargo, el proceso se inició por el delito de homicidio, conforme al marco jurídico aplicable en 2016, cuando las causales para acreditar el feminicidio eran más restrictivas y no existía aún el delito de transfeminicidio”, indicó. La dependencia añadió que la posibilidad de reclasificar el delito permanece abierta durante las siguientes etapas del proceso. FISCALÍA RECONOCE IDENTIDAD DE PAOLA COMO MUJER TRANS La institución también respondió a los cuestionamientos sobre la identidad de género de Paola y aseguró que actualmente existe un reconocimiento pleno de su identidad como mujer trans. “Actualmente se reconoce plenamente la identidad de Paola Buenrostro como mujer trans”, estableció la Fiscalía. La dependencia puntualizó que la diferencia entre una acusación por homicidio y una por feminicidio, desde su perspectiva jurídica, no implica desconocer la identidad de la víctima, sino determinar si se cumplen los supuestos establecidos por la legislación para acreditar que el ataque ocurrió por su condición de mujer. La Fiscalía informó que durante las siguientes etapas del proceso buscará fortalecer la investigación y aportar elementos para que un juez valore una posible reclasificación del delito conforme a los hechos que sean acreditados y al marco jurídico aplicable. FISCALÍA RECONOCE SEÑALAMIENTOS SOBRE EL TRATO A LAS VÍCTIMAS Sobre las denuncias relacionadas con la audiencia, la Fiscalía señaló que los señalamientos serán tomados con seriedad y reconoció que cualquier error en la manera de dirigirse a las víctimas no corresponde a los estándares de atención establecidos por la institución. “Esto no implica, sin embargo, que exista una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico”, sostuvo la dependencia, al señalar que existe una instrucción para brindar atención respetuosa y digna, reconocer la identidad de género de las personas y actuar con perspectiva de género. La institución también reconoció el derecho de las víctimas y activistas a manifestarse y exigir justicia, aunque señaló que ninguna protesta puede justificar agresiones contra servidores públicos o daños a las instalaciones.

LA LEY PAOLA BUENROSTRO FUE APROBADA EN 2024 El caso de Paola Buenrostro se convirtió en uno de los referentes de la lucha por el reconocimiento y tipificación del transfeminicidio en la Ciudad de México. En julio de 2024 fue aprobada la reforma conocida como Ley Paola Buenrostro, mediante la cual el transfeminicidio quedó establecido como un delito autónomo en la legislación penal capitalina. La detención de Arturo “N” ocurrió bajo el marco de la investigación iniciada en 2016, por lo que la Fiscalía sostiene que la orden de aprehensión y el inicio del proceso penal corresponden a la legislación vigente al momento de los hechos. La dependencia afirmó que el principal avance actual es que el probable responsable se encuentra ante un juez, mientras continúa el proceso para determinar su situación jurídica y, eventualmente, la procedencia de una reclasificación del delito. “La Fiscalía CDMX reconoce y respeta esta petición” de las víctimas y activistas, señaló la institución, al reiterar que mantendrá abierta la investigación y los canales de diálogo con quienes acompañan el caso.