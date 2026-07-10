$!Marlon Botas es declarado culpable del feminicidio de Montserrat Bendimes tras más de cinco años

Después de más de cinco años de proceso judicial, un juez en Veracruz declaró este jueves 9 de julio culpable a Marlon Botas Fuentes por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, joven estudiante de 21 años que murió en abril de 2021 tras sufrir una agresión en el municipio de Boca del Río. Con este fallo concluye la etapa de determinación de responsabilidad penal dentro del proceso, mientras que la audiencia para individualizar la sentencia quedó programada para el próximo 16 de julio, fecha en la que el juez establecerá la pena que deberá cumplir el acusado, la cual podría alcanzar hasta 70 años de prisión.

A las afueras de los juzgados, Cecilia Roldán, madre de la víctima, expresó que el fallo representa el resultado de una lucha emprendida por su familia desde el asesinato de su hija. “Se nos dio la justicia, se le dio cargo de responsabilidad. Esperemos que con esto concluyamos lo que hemos estado pidiendo. Es lo que esperábamos, no un acto de venganza, solo que mi hija descanse en paz”, declaró ante representantes de los medios de comunicación.

EL JUEZ RECHAZÓ LA VERSIÓN DE UN ACCIDENTE Durante todo el proceso judicial, la defensa de Marlon Botas sostuvo que las lesiones que provocaron la muerte de Montserrat fueron consecuencia de un accidente. Sin embargo, tras el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y por la representación legal de la familia Bendimes Roldán, el juez concluyó que dicha versión no logró acreditarse. De acuerdo con la resolución, los elementos probatorios permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado por el delito de feminicidio. La audiencia de individualización de sanciones se celebrará el próximo 16 de julio, cuando el órgano jurisdiccional definirá la duración de la pena privativa de libertad y el monto correspondiente a la reparación del daño. EL FEMINICIDIO OCURRIÓ EN ABRIL DE 2021 EN BOCA DEL RÍO Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2021 en el fraccionamiento Casas Tamsa, ubicado en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Montserrat Bendimes Roldán era estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle de México (UVM) y mantenía una relación sentimental con Marlon Botas desde hacía aproximadamente un año. De acuerdo con la información proporcionada por la familia, hasta antes de los hechos el joven nunca había mostrado conductas violentas y era percibido como una persona respetuosa. Ese día ambos se encontraban en el domicilio de Montserrat cuando ocurrió la agresión. La joven sufrió lesiones de gravedad, entre ellas fracturas en el cráneo, el cuello y uno de sus brazos, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital privado, donde permaneció seis días en terapia intensiva antes de fallecer. Según relató posteriormente Cecilia Roldán al medio La Silla Rota, antes de perder el conocimiento, Montserrat alcanzó a señalar a Marlon Botas como la persona que la había agredido. PERMANECIÓ PRÓFUGO DURANTE MÁS DE UN AÑO Tras la agresión, los padres de Marlon Botas, Diana y Jorge, informaron a la familia de Montserrat que la joven había resultado lesionada debido a un supuesto accidente. De acuerdo con las investigaciones, posteriormente ayudaron a su hijo a evadir a las autoridades proporcionándole dinero, transporte y un lugar para ocultarse. Durante más de un año permaneció prófugo. En mayo de 2022, mientras seguía sin ser localizado, apareció en un video difundido por diversos medios de comunicación, donde sostuvo que la muerte de Montserrat había sido consecuencia de “un lamentable accidente”. Meses antes de su captura, autoridades ministeriales detuvieron en la Ciudad de México a Diana y Jorge por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento. Ambos obtuvieron posteriormente su libertad mediante amparos durante 2023. Finalmente, el 3 de junio de 2022, luego de un cateo en un inmueble ubicado en Mérida, Yucatán, donde presuntamente permanecía oculto, Marlon Botas se entregó en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Xalapa.

EL JUICIO INICIÓ CINCO AÑOS DESPUÉS DEL CRIMEN El proceso penal identificado con el número 387/2021 avanzó durante varios años entre recursos legales promovidos por la defensa. De acuerdo con la familia de la víctima, diversos amparos retrasaron de manera constante el desarrollo del procedimiento. En declaraciones al Diario de Xalapa, Cecilia Roldán señaló anteriormente que cada resolución judicial era seguida por nuevos recursos legales. “Por cada veredicto que sale viene un amparo, por cada situación hay otro amparo, son infinitos. Pareciera que tiene más derecho el agresor que las propias víctimas”, expresó durante el desarrollo del proceso. El juicio oral 14/2026 comenzó formalmente el 30 de abril de 2026, cinco años después del feminicidio. La audiencia para emitir el fallo inició alrededor de las 18:10 horas del 9 de julio y concluyó aproximadamente a las 20:30 horas. Marlon Botas participó de manera remota desde el penal de Tuxpan, donde permanece recluido.

LA FAMILIA ESPERA UNA CONDENA DE HASTA 70 AÑOS Ramar Mendoza Díaz, abogado de la familia Bendimes Roldán, explicó al medio E-Veracruz que la legislación estatal contempla hasta 70 años de prisión para el delito de feminicidio. El litigante señaló que corresponderá al juez valorar las circunstancias específicas del caso para determinar la sanción definitiva. Asimismo, indicó que la legislación también contempla la reparación integral del daño. Respecto a la resolución emitida, Mendoza Díaz afirmó que durante el juicio se acreditó la gravedad de las lesiones sufridas por Montserrat. “La defensa no logró sostener su teoría del accidente. Se acreditó la forma salvaje, la forma excesivamente agresiva en que fue lesionada y que a la postre lamentablemente falleció”, declaró al citado medio. Previo al fallo, Leslie Bendimes, hermana de la víctima, publicó un mensaje en redes sociales dirigido al acusado. “Marlon, tú eres culpable de la muerte de Montserrat Bendimes Roldán y tu familia también fue cómplice”, escribió. Al concluir la audiencia, Cecilia Roldán envió un mensaje a otras familias que enfrentan procesos similares. “A veces la justicia tarda pero llega y uno no debe quitar el dedo del renglón”, expresó.

EL CASO DIO ORIGEN A LA LEY MONSE Además del proceso penal, el feminicidio de Montserrat Bendimes impulsó modificaciones legales en Veracruz. El caso generó movilizaciones de colectivos feministas y organizaciones civiles que solicitaron reformar la legislación para sancionar a quienes ayuden a ocultar a personas responsables de delitos graves. Como resultado, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal conocida como Ley Monse, la cual elimina la protección automática que existía para familiares de presuntos responsables cuando participaban en actos de encubrimiento. La legislación establece sanciones para quienes auxilien a personas acusadas de delitos como el feminicidio, independientemente del vínculo familiar existente.

Tras la aprobación de la reforma, Cecilia Roldán señaló al Diario de Xalapa que la modificación representa un legado derivado del caso de su hija. “La Ley Monse nació del dolor. Mi hija ya no está físicamente, pero es su granito de arena para sancionar el encubrimiento y fortalecer el acceso a la justicia”, manifestó. La sentencia definitiva contra Marlon Botas Fuentes será dada a conocer el próximo 16 de julio a las 15:00 horas, cuando el juez determine la pena correspondiente y las medidas de reparación del daño contempladas por la ley.

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