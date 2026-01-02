Será prioridad de EU en 2026 la investigación para combatir el gusano barrenador de ganado en México

El resurgimiento del gusano barrenador de ganado (GBG) en México será en 2026 una de las 5 nuevas prioridades de investigación y desarrollo para la prevención, detección, control y erradicación de diversas plagas y enfermedades agropecuarias, anunció Brooke Leslie Rollins Kerwin, titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La continua expansión hacia el oeste de la mosca linterna moteada, así como la persistencia de la influenza aviar altamente patógena en las aves de corral y la destrucción de la industria citrícola de la Unión Americana, debido al enverdecimiento de los cítricos, son otros “ejemplos de cómo las plagas y enfermedades invasoras amenazan la agricultura y los recursos naturales estadounidenses”, señaló la funcionaria a través de un memorando.

Propuso “un esfuerzo enfocado en establecer nuevas prioridades para futuras actividades de investigación y desarrollo” financiadas por el Departamento a su cargo, a fin de “fortalecer la agricultura” de la Unión Americana, al señalar que que todavía se combaten los efectos de la “política fallida” de la administración Biden-Harris.

Aseguró que las inversiones estratégicas en investigación y desarrollo agrícola ayudarán a los agricultores y ganaderos estadounidenses a aumentar su rentabilidad, a la vez que seguirán ofreciendo a los consumidores el suministro de alimentos y fibra más seguro, abundante y asequible del mundo durante las próximas décadas.

“Cuando creó el Departamento del Pueblo y el sistema universitario de concesión de tierras en 1862, el presidente Lincoln tuvo una visión para la agricultura estadounidense basada en la innovación y la educación agrícolas”, rememoró.

“Desde entonces, la investigación del USDA y de nuestras facultades de agricultura ha ayudado con éxito a los agricultores y ganaderos estadounidenses a afrontar innumerables desafíos”, declaró la secretaria.

NUEVAS PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Rollins Kerwin, dijo que en el futuro las nuevas actividades de investigación y desarrollo financiadas por el USDA se centrarán en proyectos que aborden una o más de las siguientes prioridades que priorizan a los agricultores:

Aumento de la rentabilidad de agricultores y ganaderos, asimismo, la expansión de mercados y creación de nuevos usos para los productos agrícolas; abrir nuevos mercados, generar ciencia y datos para superar barreras comerciales sanitarias y fitosanitarias de larga data; promoción de la salud del suelo para regenerar la productividad a largo plazo; y protección de la agricultura contra las especies invasoras, como es el resurgimiento del gusano barrenador del Nuevo Mundo (GBG) en territorio mexicano.

Insistió en que la investigación y el desarrollo que promueven prácticas de salud del suelo, aumentan la eficiencia en el uso del agua y reducen los insumos garantizarán que las granjas y los ranchos se mantengan productivos para las generaciones futuras.

Por otra parte, afirmó que la administración Trump también busca mejorar la salud humana mediante la nutrición de precisión y la calidad alimentaria: Evidencias sustanciales y cada vez más sólidas demuestran que una dieta saludable puede ayudar a las personas a lograr y mantener una buena salud, así como a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.