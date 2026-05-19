Sergio Mayer presenta renuncia irrevocable de Morena

En la noche del 19 de mayo se reportó que Sergio Mayer, legislador y productor de espectáculos, presentó su renuncia irrevocable ante su partido Morena.

En medios de información y redes sociales comenzaron a circular fotografías del documento que muestra la formalización de la renuncia permanente del militante Mayer.

‘Con fundamento en el artículo 40, (inciso J), de la Ley General de Partidos Políticos, en este acto, vengo a presentar mi renuncia de carácter irrevocable, a la militancia del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)’, se escribe el documento.

En el documento, apela directamente a la legislación electoral federal para terminar con cualquier vínculo con el partido de Morena. Se destacó que Mayer exigió que su perfil y base de datos fuesen removidos de Morena.