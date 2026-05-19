Sergio Mayer presenta renuncia irrevocable de Morena

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    Sergio Mayer presenta renuncia irrevocable de Morena
    Sergio Mayer se separa de Morena Cuarto oscuro

El actor, productor y legislador había sido foco de críticas tras solicitar una licencia para participar en la Casa de los Famosos

En la noche del 19 de mayo se reportó que Sergio Mayer, legislador y productor de espectáculos, presentó su renuncia irrevocable ante su partido Morena.

En medios de información y redes sociales comenzaron a circular fotografías del documento que muestra la formalización de la renuncia permanente del militante Mayer.

Con fundamento en el artículo 40, (inciso J), de la Ley General de Partidos Políticos, en este acto, vengo a presentar mi renuncia de carácter irrevocable, a la militancia del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)’, se escribe el documento.

En el documento, apela directamente a la legislación electoral federal para terminar con cualquier vínculo con el partido de Morena. Se destacó que Mayer exigió que su perfil y base de datos fuesen removidos de Morena.

En la carta de separación militante, Mayer explica que ‘La presente renuncia, obedece a diversos motivos de carácter personal, y constituye una declaración de voluntad, que surte efectos inmediatos’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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