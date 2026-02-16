¡Uff, qué calor! Pronostican temperaturas de hasta 38 grados en Nuevo León para esta semana

Monterrey, Nuevo León.- Temperaturas de entre 36 y 38 grados se esperan como resultado de la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, en Nuevo León.

Todavía es invierno y a pesar de esto, Protección Civil del estado (PCNL) informó que se presentará un sistema atmosférico caracterizado por el descenso del aire (subsidencia), lo que inhibe la formación de nubes y lluvias favoreciendo cielo despejado, mayor radiación solar, así como un incremento significativo en las temperaturas.

Además, se espera una humedad relativa por debajo del 20 por ciento, lo que podría incrementar el riesgo de incendios forestales y de pastizales.

Las temperaturas máximas que se registrarán irán de los 36 a los 38 grados centígrados en la región metropolitana, así como viento de componente este-sureste con rachas moderadas a fuertes.

Se prevé que el jueves sea el día más caluroso, aunque el cambio será del martes 17 de febrero al viernes 20 de febrero.

Por regiones las temperaturas máximas serán: norte, 34 a 36 grados; oriente 34 a 36; metropolitana, 36 a 38 grados; citrícola, 36 a 38 grados; montañosa, 26 a 28 grados y sur, 28 a 30 grados.

PCNL exhortó a la población a extremar precauciones como mantenerse hidratados, en especial la población de adultos mayores y menores, así como evitar la exposición prolongada al sol.