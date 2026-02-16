¡Uff, qué calor! Pronostican temperaturas de hasta 38 grados en Nuevo León para esta semana

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 16 febrero 2026
    ¡Uff, qué calor! Pronostican temperaturas de hasta 38 grados en Nuevo León para esta semana
    Temperaturas de entre 36 y 38 grados se esperan como resultado de la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, en Nuevo León. CORTESÍA

Protección Civil de Nuevo León exhortó a la población a extremar precauciones como mantenerse hidratados

Monterrey, Nuevo León.- Temperaturas de entre 36 y 38 grados se esperan como resultado de la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, en Nuevo León.

Todavía es invierno y a pesar de esto, Protección Civil del estado (PCNL) informó que se presentará un sistema atmosférico caracterizado por el descenso del aire (subsidencia), lo que inhibe la formación de nubes y lluvias favoreciendo cielo despejado, mayor radiación solar, así como un incremento significativo en las temperaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve

Además, se espera una humedad relativa por debajo del 20 por ciento, lo que podría incrementar el riesgo de incendios forestales y de pastizales.

Las temperaturas máximas que se registrarán irán de los 36 a los 38 grados centígrados en la región metropolitana, así como viento de componente este-sureste con rachas moderadas a fuertes.

Se prevé que el jueves sea el día más caluroso, aunque el cambio será del martes 17 de febrero al viernes 20 de febrero.

Por regiones las temperaturas máximas serán: norte, 34 a 36 grados; oriente 34 a 36; metropolitana, 36 a 38 grados; citrícola, 36 a 38 grados; montañosa, 26 a 28 grados y sur, 28 a 30 grados.

PCNL exhortó a la población a extremar precauciones como mantenerse hidratados, en especial la población de adultos mayores y menores, así como evitar la exposición prolongada al sol.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calor
Clima
altas temperaturas

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Protección Civil

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Con base al Indicador Oportuno del Consumo Privado, que anticipa los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado, Inegi reportó un alza en el consumo de los hogares a finales de 2025 y comienzos de 2026.

Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026
La Secretaría de Educación Pública, bajo la titularidad de Mario Delgado, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP
Señaló que, aunque en la publicación no se le menciona de manera directa, sí se alude a “Sonora”.

Durazo niega dinero ilegal y exige aclaración a Scherer por alusiones a Sonora en un libro
El cierre definitivo del salón de belleza del Senado de la República fue confirmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco.

Ignacio Mier dicta cierre definitivo de salón de belleza del Senado: ‘Doy por terminado el tema’
Trump está luchando contra la HB 286 de Utah, un proyecto de ley de transparencia de la inteligencia artificial para las grandes empresas tecnológicas.

Trump se opone al proyecto de ley de seguridad de IA en Utah
La parada en la capital de Hungría sigue a la visita de Rubio a Eslovaquia el domingo, después de asistir previamente a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Marco Rubio se reúne con Viktor Orbán en Hungría para firmar acuerdo de cooperación civil-nuclear
Copias de rchivos de Jeffrey Epstein. Epstein orquestó una operación de tráfico sexual que involucraba a menores, aprovechando su riqueza y posición social para explotar a las víctimas durante varias décadas.

¿Archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad?, expertos de la ONU lo consideran
El volcán Kilauea de Hawái hizo erupción.

Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción