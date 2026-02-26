$!Sesiona Suprema Corte frente a pobladores en Chiapas

Con vestimenta tsotsil y frente a pobladores en su mayoría indígenas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionó en una plaza pública de Tenejapa, Chiapas, la primera vez que lo hace fuera de la Ciudad de México.

El Pleno de la Corte, cuyos integrantes fueron elegidos en la pasada elección judicial, no había sesionado fuera de la Ciudad de México desde 1917.

Los ministros Hugo Aguilar, presidente de la Corte, así como sus compañeros Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías y Arístides Guerrero iniciaron poco después de las 12:00 horas la sesión itinerante en la explanada de la Casa de la Cultura.

Previo a ello, caminaron rodeados de pobladores unos cuantos metros, con un poncho de borrego (llamado en la zona Pok’u’ul) y bastones de mando, para llegar hasta el Pleno instalado frente a cientos de sillas ocupadas por pobladores en la región de Los Altos de Chiapas.