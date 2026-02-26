Sesiona Suprema Corte frente a pobladores en Chiapas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 febrero 2026
    Sesiona Suprema Corte frente a pobladores en Chiapas
    Durante la sesión pública, todos los ministros de la Corte portaron vestimenta tsotsil. CUARTOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Justicia

Organizaciones


SCJN

Los ministros sesionaron en una plaza pública del municipio de Tenejapa; desde 1917 no había sesión fuera de CDMX

Con vestimenta tsotsil y frente a pobladores en su mayoría indígenas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionó en una plaza pública de Tenejapa, Chiapas, la primera vez que lo hace fuera de la Ciudad de México.

El Pleno de la Corte, cuyos integrantes fueron elegidos en la pasada elección judicial, no había sesionado fuera de la Ciudad de México desde 1917.

TE PUEDE INTERESAR: No cambiarán fechas de revocación y jueces en reforma electoral

Los ministros Hugo Aguilar, presidente de la Corte, así como sus compañeros Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías y Arístides Guerrero iniciaron poco después de las 12:00 horas la sesión itinerante en la explanada de la Casa de la Cultura.

Previo a ello, caminaron rodeados de pobladores unos cuantos metros, con un poncho de borrego (llamado en la zona Pok’u’ul) y bastones de mando, para llegar hasta el Pleno instalado frente a cientos de sillas ocupadas por pobladores en la región de Los Altos de Chiapas.

$!Sesiona Suprema Corte frente a pobladores en Chiapas

A distancia y a través de videoconferencia, se conectaron a la sesión los ministros Irving Espinosa y Giovanni Figueroa, pero la Ministra María Estela Ríos no está presente.

“La nueva Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia”, dijo el presidente Aguilar.

$!Sesiona Suprema Corte frente a pobladores en Chiapas

Las sesiones de la Corte fuera de la Ciudad de México fueron contempladas en su nuevo reglamento, publicado el 4 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, tras la toma de protesta de los nueve ministros que resultaron electos con la reforma judicial.

El artículo noveno indicó que “las sesiones extraordinarias en territorio” se realizarán por petición de los ministros o ministras, por decisión propia o a petición de la ciudadanía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia

Organizaciones


SCJN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
Sheinbaum dijo que la cooperación entre ambos países se mantiene sin violaciones a la soberanía.

Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

Un testimonio en el podcast Penitencia menciona a Carmen Salinas en presuntos delitos. El caso provoca controversia y cuestionamientos sobre la veracidad de relatos carcelarios.

¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video)
¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta
Conoce cuándo se publicará el calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026, posibles fechas de depósito y montos para adultos mayores, mujeres, discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?
El influencer Poncho de Nigris solicitó protección a autoridades tras denunciar amenazas de muerte presuntamente vinculadas con la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, conocida como “La Tía”.

¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte
World Aquatics confirmó la suspensión de la parada internacional de clavados programada en Jalisco por razones de seguridad.

Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco