Sesiona Suprema Corte frente a pobladores en Chiapas
Los ministros sesionaron en una plaza pública del municipio de Tenejapa; desde 1917 no había sesión fuera de CDMX
Con vestimenta tsotsil y frente a pobladores en su mayoría indígenas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionó en una plaza pública de Tenejapa, Chiapas, la primera vez que lo hace fuera de la Ciudad de México.
El Pleno de la Corte, cuyos integrantes fueron elegidos en la pasada elección judicial, no había sesionado fuera de la Ciudad de México desde 1917.
Los ministros Hugo Aguilar, presidente de la Corte, así como sus compañeros Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías y Arístides Guerrero iniciaron poco después de las 12:00 horas la sesión itinerante en la explanada de la Casa de la Cultura.
Previo a ello, caminaron rodeados de pobladores unos cuantos metros, con un poncho de borrego (llamado en la zona Pok’u’ul) y bastones de mando, para llegar hasta el Pleno instalado frente a cientos de sillas ocupadas por pobladores en la región de Los Altos de Chiapas.
A distancia y a través de videoconferencia, se conectaron a la sesión los ministros Irving Espinosa y Giovanni Figueroa, pero la Ministra María Estela Ríos no está presente.
“La nueva Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia”, dijo el presidente Aguilar.
Las sesiones de la Corte fuera de la Ciudad de México fueron contempladas en su nuevo reglamento, publicado el 4 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, tras la toma de protesta de los nueve ministros que resultaron electos con la reforma judicial.
El artículo noveno indicó que “las sesiones extraordinarias en territorio” se realizarán por petición de los ministros o ministras, por decisión propia o a petición de la ciudadanía.