No cambiarán fechas de revocación y jueces en reforma electoral

México
/ 26 febrero 2026
    No cambiarán fechas de revocación y jueces en reforma electoral
    Para 2027 está prevista la elección de otros 850 juzgadores del Poder Judicial federal. CUARTOSCURO

Con ello, se prevé que el ejercicio para consultar si la presidenta Claudia Sheinbaum se va o permanece en su cargo se llevaría a cabo en 2028

La líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que en la propuesta de reforma electoral no se prevén cambios en las fechas de revocación de mandato ni elección judicial.

Así, el ejercicio para someter a consulta si la Presidenta Claudia Sheinbaum se va o se queda en el cargo se realizará en el 2028, como establece la Constitución, y no como buscaba hasta hace unos meses el partido guinda.

TE PUEDE INTERESAR: Castigará Tamaulipas con cárcel práctica de cirugías estéticas a menores de edad

En conferencia de prensa, la dirigente aseguró que la elección de otros 850 juzgadores del Poder Judicial se mantendrá para junio del 2027, junto con la renovación de la Cámara de Diputados.

Esto pese a la petición del Tribunal Electoral e Instituto Nacional Electoral solicitaron cambiar la fecha a octubre del 2027 o hasta 2028, ante la complejidad que significa realizarla el mismo día de otras elecciones federales.

“En esta propuesta, lo de la fecha de revocación ni tampoco lo del poder judicial, pero son temas que quedan pendientes para futuras discusiones”, explicó.

