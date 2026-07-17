SHCP le quita al Tren Interoceánico 90% de su presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO- El Tren Interoceánico, descarrilado por segunda vez, ahora en Ixtaltepec, Oaxaca, ha sufrido una asfixia presupuestal por dos años consecutivos, con nula inversión en infraestructura y mantenimiento. Durante 2025 y 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha recortado más de 90% el presupuesto destinado a la operación y conservación de dicha infraestructura ferroviaria, quitándole más de 43 mil millones de pesos. Lo anterior, a pesar de que el Congreso planeó y aprobó bolsas multimillonarias para consolidar la obra.

De acuerdo con el análisis hecho por EL UNIVERSAL, entre 2025 y 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) designó 48 mil 174.5 millones de pesos a la magna obra; sin embargo, de ese monto, Hacienda quitó 43 mil 463.1 millones mediante modificaciones presupuestarias, motivo por el que el presupuesto erogado en ambos años fue de apenas 4 mil 711.4 millones de pesos. UN PROYECTO QUE COSTÓ EL TRIPLE De acuerdo con cifras oficiales, el Tren Interoceánico comenzó formalmente el servicio de carga el 17 de diciembre de 2023, mientras que el servicio de pasajeros fue inaugurado el 22 de diciembre de 2023 en la Línea Z (Salina Cruz-Coatzacoalcos). Aunque el gobierno federal estimó originalmente que el desarrollo de la vía costaría 20 mil millones de pesos, la rehabilitación integral del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) sufrió un incremento masivo debido a adecuaciones técnicas, retrasos y la rehabilitación de las vías. Al final, el costo se triplicó, superando los 62 mil millones de pesos. De esta bolsa, la línea más costosa fue la Z, zona del descarrilamiento de este miércoles, la cual absorbió 12 mil millones de pesos.

Luego de su puesta en marcha, en 2024, el Congreso de la Unión le presupuestó 17 mil 133.9 millones de pesos; sin embargo, la Secretaría de Hacienda prácticamente duplicó el recurso para el Interoceánico a través de ajustes presupuestales, ejerciendo un total de 30 mil millones 915 mil 400 pesos. De ese total, prácticamente todo el dinero, 30 mil millones 843 mil 300 pesos, se destinó para el rubro “Actividades de apoyo administrativo”, mientras que para la planeación, diseño, ejecución y evaluación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se usaron únicamente 29.3 millones de pesos; incluso se tenía previsto el gasto de 17 millones de pesos para acciones que promovieran el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec, que fue una promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador a las comunidades donde se construyó el tren, pero finalmente se ejercieron cero pesos para ese rubro. OPERACIÓN SIN MANTEIMIENTO En 2025 comenzó la asfixia presupuestal. De los 25 mil 122.9 millones que se programaron para el Interoceánico, Hacienda realizó ajustes para dejarle 3 mil 766.3 millones de pesos. De ese total más de 90%, 3 mil 171.4 millones, se utilizaron en proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros, mientras que para el rubro de “Operación y conservación de infraestructura ferroviaria” se erogaron 544.3 millones de pesos. En ese año se tenía contemplado el uso de 2 mil 945 millones 500 mil pesos para el segmento “Provisiones para el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec”; no obstante, dicho apartado se recortó 100%. En tanto que otros 7 mil 690.5 millones de pesos que se tenían previstos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas encargados de proteger y operar la obra, se designaron solamente mil 154 millones. El 28 de diciembre de 2025 ocurrió el primer descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, entre las localidades de Nizanda y Chivela, Oaxaca.

Aunque se reportó falta de presupuesto para labores de mantenimiento, las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron que el factor determinante del siniestro fue el exceso de velocidad al tomar una curva. El saldo fue de 14 personas fallecidas y más de un centenar de heridos de entre los 241 pasajeros y tripulantes a bordo. Para 2026 continuó la asfixia presupuestal, pues a pesar de que en el PEF se aprobaron 23 mil 051 millones 600 mil pesos para el Interoceánico, en los primeros meses del año, la Secretaría de Hacienda volvió a realizar ajustes presupuestales dejando apenas 918 millones 400 mil pesos, con reporte al primer trimestre. De este total se destinaron 13.5 millones de pesos para los servicios de operación de la infraestructura ferroviaria, pero con inversión cero (0 mdp) en la modernización o corrección de su infraestructura básica. En los reportes oficiales se señala que el recurso para el rubro “Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros” fue de cero pesos al tercer trimestre de 2026. Además, por tercer año consecutivo el gasto para impulsar el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec fue nulo. Aunque se había presupuestado el gasto de 2 mil 941.5 millones de pesos, al corte se habían erogado cero pesos. Hasta el momento se desconoce el destino de los 43 mil 463.1 millones que se le quitaron al Interoceánico durante 2025 y 2026 para ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. La madrugada del 15 de julio, el Tren Interoceánico se volvió a descarrilar. El incidente ocurrió exactamente en el mismo tramo del accidente anterior, en el kilómetro 230+800 de la Línea Z, situado entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. En esta ocasión se trató de un tren de carga que regresaba vacío de Coatzacoalcos, Veracruz, tras haber transportado vehículos automotrices. La Secretaría de Marina (Semar) y el Corredor Interoceánico confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños a las poblaciones vecinas. DATOS La Línea Z del Tren Interoceánico, en donde se han registrado descarrilamientos, fue la más costosa (12 mil mdp). 4.7 mil millones de pesos le han dejado al Tren Interoceánico para operar durante los últimos dos años. 2.9 mil millones de pesos se habían presupuestado para impulsar el Istmo de Tehuantepec, pero se erogaron cero pesos.

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