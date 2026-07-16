Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente

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    Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente
    La presidenta señaló que el incidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no dejó personas lesionadas y que continúan las revisiones para determinar sus causas. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum afirmó que el percance del Tren Interoceánico en Oaxaca no fue un descarrilamiento total y dijo que ya se investiga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este jueves sobre el incidente registrado la noche del 14 de julio en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, luego de que un tren de carga sufriera un percance ferroviario en Oaxaca. Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que el hecho correspondiera a un descarrilamiento derivado de las condiciones de la infraestructura y señaló que las autoridades ya realizan las revisiones correspondientes.

Las declaraciones de la presidenta se dieron un día después de que el Corredor Interoceánico informara que dos unidades articuladas de un tren de carga se vieron involucradas en un incidente en el tramo ferroviario ubicado en el kilómetro 230+800, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a la población.

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SHEINBAUM AFIRMA QUE SE TRATÓ DE UN INCIDENTE

Durante la conferencia de prensa, un periodista preguntó a la presidenta cuál era el reporte que había recibido sobre el nuevo descarrilamiento del tren de carga.

En respuesta, Claudia Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Marina, el incidente no correspondió a un descarrilamiento total de los vagones.

“Sí, van a dar un... más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, señaló la mandataria.

GOBIERNO REVISA RECOMENDACIONES PARA EL TREN DE PASAJEROS

Durante el mismo intercambio, la presidenta fue cuestionada sobre si este incidente tendría alguna repercusión en la reactivación del servicio de pasajeros del Tren Interoceánico.

Sheinbaum indicó que el Gobierno federal dará a conocer próximamente información sobre ese proyecto y explicó que ya cuentan con las observaciones elaboradas por la empresa consultora TÜV, encargada de realizar una evaluación técnica.

“Del tren de pasajeros lo vamos a informar. Ya están las observaciones por parte de la empresa TÜV, de la empresa consultora TÜV, que fue consultada para poder llevar a cabo todas las recomendaciones que nos plantean. Ya están esas recomendaciones, las está trabajando Andrés Layus con el Corredor Interoceánico, con el tren, y ya las vamos a informar pronto”, declaró.

MARINA INFORMÓ QUE NO HUBO PERSONAS LESIONADAS

El miércoles 15 de julio, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, administrado por la Secretaría de Marina, emitió un comunicado sobre el incidente ocurrido la noche anterior.

La dependencia informó que el percance involucró dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una, en el punto identificado como PK-230+800.

Asimismo, precisó que el incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones para la población.

“El evento no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía”, indicó el comunicado.

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CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS CAUSAS

La Secretaría de Marina también informó que las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona de manera segura para permitir las labores técnicas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec mantiene en curso la revisión correspondiente para determinar las causas del incidente.

“Asimismo, las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona de manera segura. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas; la operación continúa con normalidad”, señaló la dependencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el percance ferroviario y señalaron que las investigaciones técnicas continúan.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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