$!Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este jueves sobre el incidente registrado la noche del 14 de julio en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, luego de que un tren de carga sufriera un percance ferroviario en Oaxaca. Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que el hecho correspondiera a un descarrilamiento derivado de las condiciones de la infraestructura y señaló que las autoridades ya realizan las revisiones correspondientes. Las declaraciones de la presidenta se dieron un día después de que el Corredor Interoceánico informara que dos unidades articuladas de un tren de carga se vieron involucradas en un incidente en el tramo ferroviario ubicado en el kilómetro 230+800, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a la población.

SHEINBAUM AFIRMA QUE SE TRATÓ DE UN INCIDENTE Durante la conferencia de prensa, un periodista preguntó a la presidenta cuál era el reporte que había recibido sobre el nuevo descarrilamiento del tren de carga. En respuesta, Claudia Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Marina, el incidente no correspondió a un descarrilamiento total de los vagones. “Sí, van a dar un... más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, señaló la mandataria. GOBIERNO REVISA RECOMENDACIONES PARA EL TREN DE PASAJEROS Durante el mismo intercambio, la presidenta fue cuestionada sobre si este incidente tendría alguna repercusión en la reactivación del servicio de pasajeros del Tren Interoceánico. Sheinbaum indicó que el Gobierno federal dará a conocer próximamente información sobre ese proyecto y explicó que ya cuentan con las observaciones elaboradas por la empresa consultora TÜV, encargada de realizar una evaluación técnica. “Del tren de pasajeros lo vamos a informar. Ya están las observaciones por parte de la empresa TÜV, de la empresa consultora TÜV, que fue consultada para poder llevar a cabo todas las recomendaciones que nos plantean. Ya están esas recomendaciones, las está trabajando Andrés Layus con el Corredor Interoceánico, con el tren, y ya las vamos a informar pronto”, declaró.

MARINA INFORMÓ QUE NO HUBO PERSONAS LESIONADAS El miércoles 15 de julio, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, administrado por la Secretaría de Marina, emitió un comunicado sobre el incidente ocurrido la noche anterior. La dependencia informó que el percance involucró dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una, en el punto identificado como PK-230+800. Asimismo, precisó que el incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones para la población. “El evento no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía”, indicó el comunicado.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS CAUSAS La Secretaría de Marina también informó que las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona de manera segura para permitir las labores técnicas. De acuerdo con el comunicado oficial, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec mantiene en curso la revisión correspondiente para determinar las causas del incidente. “Asimismo, las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona de manera segura. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas; la operación continúa con normalidad”, señaló la dependencia. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el percance ferroviario y señalaron que las investigaciones técnicas continúan.