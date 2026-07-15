Vagones de Tren Interoceánico, otra vez, se descarrilan en Oaxaca
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La Secretaría de Marina describió el incidente como un percance y se detalló que ocurrió en la misma ruta que el siniestro del 28 de diciembre
El 15 de julio se reportó que nuevamente el Tren Interoceánico sufrió un descarrilamiento. Sin embargo, se debe destacar que el siniestro ocurrió en el mismo tramo que el accidente del 28 de diciembre del 2025.
El actual descarrilamiento sucedió en el kilómetro 230+800 de la Línea Z, en la noche del 14 de julio. El sitio del accidente tiene de inmediaciones a las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. El tren era de carga. Se detalló que las rutas para pasajeros siguen sin habilitarse, tras el siniestro que acabó con la vida de 14 personas.
El incidente fue confirmado por la Secretaría de Marina. En el mismo comunicado, se detalló que, a pesar del aparatoso accidente, con vagones fuera de las vías y ruedas desprendidas, el incidente no tuvo lesionados ni víctimas mortales. El incidente fue descrito como ‘percance’ por las autoridades.
‘El evento no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía’ colaboró un comunicado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El tren de carga regresaba de Coatzacoalcos, Veracruz, después de haber transportado tres mil vehículos Hyundai y Kia, desembarcados en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Se detalló que el tren iba a 30 kilómetros por hora, en contraste con la velocidad de 50 kilómetros por hora, que, según la FGR, causó el descarrilamiento del 28 de diciembre. Se complementó que, tras registrarse el incidente y proceder con la investigación, las actividades de transporte siguieron con normalidad.