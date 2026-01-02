Sheinbaum aclara contexto de fotografía tomada durante visita a lesionados del Tren Interoceánico

La mandataria lamentó que la imagen haya sido utilizada de manera negativa y explicó las circunstancias en las que fue captada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió durante su conferencia de prensa a la polémica generada por una fotografía tomada en uno de los hospitales donde se encuentran los lesionados del accidente del Tren Interoceánico .

POLÉMICA FOTOGRAFÍA ENTRE SHEINBAUM Y UN HOMBRE HOSPITALIZADO TRAS DESCARRILAMIENTO DE TREN INTEROCEÁNICO

Sheinbaum señaló que la imagen surgió a partir de la solicitud de uno de los pacientes que se encontraba hospitalizado tras el accidente ferroviario.

“Es lamentable que se utilice la imagen... Si se fijan, en realidad yo no publiqué fotografías en mis redes sociales con las personas a las que visité en los hospitales. Nuestro pésame a la familia de la persona que falleció, doña Hilda, quien fue trasladada a un hospital en Oaxaca y no pudo salvarse por las heridas que tenía. Quedan 17 personas en los hospitales, muchas de ellas ya fueron trasladadas a la Ciudad de México o a otros hospitales.”

“En este caso, se trata de un señor ferrocarrilero que tomó el viaje del Tren Interoceánico y me pidió una fotografía. Él no podía levantarse por sus lesiones, por eso está acostado en la cama. Me dijo: ‘tómese una fotografía conmigo’, con su propio celular.”

“Entonces aparece la foto de alguien que estaba en el hospital y que fue tomada desde otro lugar. Fue a petición de él, que quería tomarse una fotografía conmigo, y por eso la tomé. Es lamentable que se utilice de mala forma algo que finalmente fue una petición de la persona hospitalizada”.

La mandataria reiteró que no difundió imágenes de los pacientes atendidos en hospitales en sus cuentas oficiales.

SHEINBAUM REAFIRMA APOYO A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DEL DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO

Durante su intervención, Sheinbaum se refirió también al apoyo que su gobierno mantiene hacia las personas afectadas por el accidente y sus familias. Destacó que el objetivo principal es asegurar la mejor atención médica disponible y garantizar el acompañamiento institucional.

“El sufrimiento humano le afecta a todos, el dolor, el corazón, se ve afectado por una situación como la que vivimos y acercarse a las familias, pues es una forma de decirles, estamos con ustedes y les vamos a apoyar en todo lo que necesiten... Lo que hicimos fue lo que hay que hacer, que es la mejor atención que se pueda tener en los hospitales”.