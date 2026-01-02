Sheinbaum aclara contexto de fotografía tomada durante visita a lesionados del Tren Interoceánico

    Claudia Sheinbaum explicó que la polémica fotografía con un lesionado del Tren Interoceánico fue tomada a petición del propio paciente y afirmó que no difundió imágenes de hospitalizados en sus redes oficiales VANGUARDIA

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la fotografía con un hombre hospitalizado tras el accidente del Tren Interoceánico fue solicitada por el propio paciente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió durante su conferencia de prensa a la polémica generada por una fotografía tomada en uno de los hospitales donde se encuentran los lesionados del accidente del Tren Interoceánico.

La mandataria lamentó que la imagen haya sido utilizada de manera negativa y explicó las circunstancias en las que fue captada.

POLÉMICA FOTOGRAFÍA ENTRE SHEINBAUM Y UN HOMBRE HOSPITALIZADO TRAS DESCARRILAMIENTO DE TREN INTEROCEÁNICO

Sheinbaum señaló que la imagen surgió a partir de la solicitud de uno de los pacientes que se encontraba hospitalizado tras el accidente ferroviario.

“Es lamentable que se utilice la imagen... Si se fijan, en realidad yo no publiqué fotografías en mis redes sociales con las personas a las que visité en los hospitales. Nuestro pésame a la familia de la persona que falleció, doña Hilda, quien fue trasladada a un hospital en Oaxaca y no pudo salvarse por las heridas que tenía. Quedan 17 personas en los hospitales, muchas de ellas ya fueron trasladadas a la Ciudad de México o a otros hospitales.”

“En este caso, se trata de un señor ferrocarrilero que tomó el viaje del Tren Interoceánico y me pidió una fotografía. Él no podía levantarse por sus lesiones, por eso está acostado en la cama. Me dijo: ‘tómese una fotografía conmigo’, con su propio celular.”

“Entonces aparece la foto de alguien que estaba en el hospital y que fue tomada desde otro lugar. Fue a petición de él, que quería tomarse una fotografía conmigo, y por eso la tomé. Es lamentable que se utilice de mala forma algo que finalmente fue una petición de la persona hospitalizada”.

La mandataria reiteró que no difundió imágenes de los pacientes atendidos en hospitales en sus cuentas oficiales.

SHEINBAUM REAFIRMA APOYO A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DEL DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO

Durante su intervención, Sheinbaum se refirió también al apoyo que su gobierno mantiene hacia las personas afectadas por el accidente y sus familias. Destacó que el objetivo principal es asegurar la mejor atención médica disponible y garantizar el acompañamiento institucional.

“El sufrimiento humano le afecta a todos, el dolor, el corazón, se ve afectado por una situación como la que vivimos y acercarse a las familias, pues es una forma de decirles, estamos con ustedes y les vamos a apoyar en todo lo que necesiten... Lo que hicimos fue lo que hay que hacer, que es la mejor atención que se pueda tener en los hospitales”.

EXISTE COORDINACIÓN PARA TRASLADOS Y ATENCIÓN MÉDICA

Sheinbaum explicó que se ha implementado un mecanismo para evaluar y, en su caso, realizar traslados a distintos hospitales, incluso cuando no pertenecen a la misma institución. Esto, dijo, permite ampliar las alternativas de atención y asegurar que cada paciente reciba el tratamiento que requiere.

De acuerdo con la información presentada, 17 personas permanecen hospitalizadas, algunas de ellas ya trasladadas a unidades médicas en la Ciudad de México y otros estados. La presidenta también expresó condolencias por el fallecimiento de una de las personas lesionadas, identificada como doña Hilda, quien no sobrevivió debido a la gravedad de las heridas.

