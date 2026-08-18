Sheinbaum afirma que en Veracruz no se practicó explotación de gas natural no convencional, sino perforación de pozos en Chicontepec

Durante sus declaraciones, la mandataria destacó que Pemex mantiene comunicación con los habitantes de las regiones involucradas y que cualquier reparación adicional deberá realizarse de manera coordinada con las poblaciones afectadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha realizado diversas acciones de reparación en las zonas donde sus actividades han generado afectaciones y aseguró que, de ser necesario, la empresa continuará atendiendo las necesidades de las comunidades cercanas.

“Ha habido mucha reparación de Pemex y si se requiere más estamos cerca ahí de las comunidades”, señaló.

El tema adquiere relevancia ante la estrategia del Gobierno federal para impulsar la explotación de gas natural no convencional, una alternativa que busca aprovechar reservas existentes en distintas regiones del país y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de las importaciones de gas natural. El Gobierno ha señalado que antes de avanzar en nuevos proyectos deberán analizarse las condiciones técnicas, ambientales y sociales de cada zona.

Para ello, la administración federal integró un comité de científicos y especialistas encargado de evaluar la viabilidad de los yacimientos no convencionales. Entre los principales factores que se analizan se encuentran la disponibilidad de agua, la cantidad de gas existente, las condiciones ambientales y el posible impacto sobre las comunidades.

Sheinbaum ha insistido en que el desarrollo de estos recursos no puede realizarse sin una evaluación previa de las condiciones de cada territorio.

En particular, el Gobierno ha planteado que debe determinarse primero si existe suficiente agua no potable o salobre que permita desarrollar los proyectos sin comprometer el suministro destinado a la población.