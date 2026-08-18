Sheinbaum afirma que en Veracruz no se practicó explotación de gas natural no convencional, sino perforación de pozos en Chicontepec

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    Sheinbaum afirma que en Veracruz no se practicó explotación de gas natural no convencional, sino perforación de pozos en Chicontepec
    La administración de Sheinbaum busca presentar la explotación de gas natural no convencional como parte de una estrategia energética sujeta a criterios técnicos, ambientales y sociales. CAPTURA DE PANTALLA

Destacó que Pemex mantiene comunicación con los habitantes de las regiones involucradas

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha realizado diversas acciones de reparación en las zonas donde sus actividades han generado afectaciones y aseguró que, de ser necesario, la empresa continuará atendiendo las necesidades de las comunidades cercanas.

Durante sus declaraciones, la mandataria destacó que Pemex mantiene comunicación con los habitantes de las regiones involucradas y que cualquier reparación adicional deberá realizarse de manera coordinada con las poblaciones afectadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-visa-no-define-a-un-mexicano-y-andy-lopez-no-esta-involucrado-en-huachicol-fiscal-sheinbuam-JJ22904692

“Ha habido mucha reparación de Pemex y si se requiere más estamos cerca ahí de las comunidades”, señaló.

El tema adquiere relevancia ante la estrategia del Gobierno federal para impulsar la explotación de gas natural no convencional, una alternativa que busca aprovechar reservas existentes en distintas regiones del país y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de las importaciones de gas natural. El Gobierno ha señalado que antes de avanzar en nuevos proyectos deberán analizarse las condiciones técnicas, ambientales y sociales de cada zona.

Para ello, la administración federal integró un comité de científicos y especialistas encargado de evaluar la viabilidad de los yacimientos no convencionales. Entre los principales factores que se analizan se encuentran la disponibilidad de agua, la cantidad de gas existente, las condiciones ambientales y el posible impacto sobre las comunidades.

Sheinbaum ha insistido en que el desarrollo de estos recursos no puede realizarse sin una evaluación previa de las condiciones de cada territorio.

En particular, el Gobierno ha planteado que debe determinarse primero si existe suficiente agua no potable o salobre que permita desarrollar los proyectos sin comprometer el suministro destinado a la población.

En este contexto, la relación entre Pemex y las comunidades adquiere especial importancia. La reparación de posibles afectaciones, el diálogo con los habitantes y la evaluación ambiental forman parte de los elementos que deberán considerarse antes de ampliar las actividades de explotación de gas natural no convencional.

El Gobierno federal sostiene que el aprovechamiento de estos recursos podría contribuir a fortalecer la seguridad energética de México y disminuir la necesidad de importar gas del extranjero. Sin embargo, la viabilidad de los proyectos dependerá de los estudios científicos y de las condiciones particulares de cada región.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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