‘La visa no define a un mexicano’ y ‘Andy’ López no está involucrado en huachicol fiscal: Sheinbuam

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo durante su conferencia matutina, que la cancelación de una visa estadounidense no constituye, por sí misma, una acusación ni demuestra la comisión de un delito, al señalar que cualquier señalamiento contra un ciudadano mexicano debe sustentarse en pruebas y seguir los procedimientos legales correspondientes. Sheinbaum marcó distancia entre una decisión migratoria del gobierno estadounidense y una eventual investigación penal en México.

Explicó que la visa es un documento cuya autorización corresponde exclusivamente a las autoridades de Estados Unidos y que su cancelación no obliga al gobierno mexicano a solicitar explicaciones cada vez que ocurre un caso de este tipo. La mandataria insistió en que, si las autoridades de otro país cuentan con elementos para señalar a una persona por la posible comisión de un delito, deben presentar las pruebas correspondientes y recurrir a los mecanismos jurídicos establecidos. “Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, hay que mostrar el delito”, afirmó, al subrayar que una cancelación migratoria no puede sustituir una acusación sustentada legalmente. Ante la pregunta sobre quiénes se encuentran en esa situación, respondió que existen casos de personas contra las que incluso se han planteado procedimientos políticos o judiciales en México, sin que ello implique necesariamente una medida migratoria por parte de Estados Unidos. La Presidenta insistió en que ambos asuntos deben mantenerse separados: una investigación en México corresponde a las autoridades nacionales, mientras que la autorización o cancelación de una visa pertenece al ámbito de decisión del gobierno estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también aseguró que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no está relacionado con las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal y sostuvo que la cancelación de su visa estadounidense responde, desde su perspectiva, a una decisión de carácter político. Durante su conferencia matutina, la mandataria también reiteró que no existe, hasta ahora, una investigación de las autoridades mexicanas que vincule a López Beltrán con las redes de contrabando de combustibles que han sido investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

“No estuvo involucrado”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema, y añadió que, como había señalado previamente, el retiro de la visa constituye un asunto político y no una consecuencia de una investigación mexicana relacionada con el contrabando de hidrocarburos. La postura de la presidenta coincide con declaraciones previas de la FGR, que ha señalado que López Beltrán no forma parte de las investigaciones por huachicol fiscal. En septiembre de 2025, Sheinbaum ya había respondido que los hijos del expresidente no aparecían mencionados en el expediente de una de las investigaciones sobre este delito. EL HUACHICOL FISCAL, UN PROBLEMA QUE SIGUE BAJO INVESTIGACIÓN El llamado huachicol fiscal se refiere principalmente a esquemas mediante los cuales combustibles son introducidos al país mediante mecanismos de contrabando o declaraciones falsas para evadir impuestos y controles aduaneros. El gobierno federal ha explicado que algunas investigaciones comenzaron a partir de la detección de cargamentos que ingresaban al país declarados como sustancias distintas al combustible. En uno de los casos mencionados por Sheinbaum, un buque arribó a la zona de Tampico y posteriormente se detectó que transportaba diésel, lo que derivó en una investigación de la FGR con participación de autoridades federales. La presidenta también ha señalado investigaciones relacionadas con ferrotanques provenientes de Estados Unidos, además de operaciones de empresas presuntamente utilizadas para introducir hidrocarburos mediante esquemas de comercio exterior que permitían reducir o evadir el pago de impuestos. En este contexto, el gobierno federal sostiene que se han reforzado los controles en las aduanas terrestres y marítimas para frenar el ingreso ilegal de combustibles. Sheinbaum afirmó que las acciones emprendidas por su administración han permitido reducir de manera importante este fenómeno y cuestionó que el debate público se concentre en la cancelación de la visa de López Beltrán, en lugar de prestar atención a las investigaciones, decomisos y detenciones relacionadas con el contrabando de combustibles.