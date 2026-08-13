Sheinbaum afirma que se rompió récord histórico de 51.1 millones de turistas internacionales en primer semestre del 2026

El dato fue destacado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum , quien subrayó el comportamiento positivo del sector y reiteró el objetivo de que México se consolide entre los cinco principales destinos turísticos del mundo .

México registró un nuevo récord histórico en materia turística durante el primer semestre de 2026, con la llegada de 51.1 millones de viajeros internacionales entre enero y junio , cifra que representa un crecimiento de 7.7% en comparación con el mismo periodo de 2025 .

“Vengan a México, país maravilloso, extraordinario. Somos el país más amigable del mundo, reconocido el año pasado, vengan a México, está de moda”, expresó.

Sheinbaum aprovechó para hacer un llamado a los visitantes extranjeros a conocer los distintos destinos del país, desde sus playas hasta sus expresiones culturales y comunidades.

“Entre enero y junio de 2026, comparado con enero y junio de 2025, 7.7% más de turistas internacionales, gran dato”, señaló la mandataria durante su intervención.

Cinco récords históricos en el primer semestre

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que los 51.1 millones de viajeros internacionales forman parte de un conjunto de resultados históricos registrados durante los primeros seis meses del año.

Entre los principales indicadores destacó la llegada de 24.5 millones de turistas internacionales, lo que representa un aumento de 4.6% respecto a 2025.

Este flujo turístico generó una derrama económica de 18 mil 781 millones de dólares, reflejo del peso que mantiene el turismo internacional dentro de la economía mexicana.

Otro de los indicadores sobresalientes fue el turismo de cruceros. Durante el periodo enero-junio llegaron a México 6.6 millones de cruceristas, un incremento de 15.2% frente al mismo periodo del año anterior.

Los visitantes que arribaron mediante cruceros generaron un gasto de aproximadamente 575 millones de dólares, cantidad que significó un crecimiento de 18.7% respecto a 2025.

Crece la conectividad aérea internacional

La Secretaría de Turismo también reportó una fuerte actividad en los aeropuertos nacionales. Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 93.9 millones de pasajeros nacionales e internacionales.

Entre los mercados internacionales que mostraron mayores incrementos destacan:

Colombia: 31.5% más.

Brasil: 19.3% más.

Japón: 17.1% más.

Canadá: 7.6% más.

Suiza: 6% más.

Australia: 3.8% más.

Corea del Sur: 3.5% más.

El comportamiento de estos mercados refleja una mayor diversificación del turismo internacional que llega a México, con crecimiento tanto en América como en Europa, Asia y Oceanía.

Turismo nacional también registra crecimiento

El mercado interno mantuvo igualmente una tendencia positiva durante el primer semestre del año.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Turismo, 53.6 millones de mexicanos viajaron y llegaron a un cuarto de hotel, lo que representa 733 mil turistas más que en 2025.

El incremento del turismo nacional constituye un componente relevante para la actividad económica de los destinos mexicanos, particularmente para aquellos que dependen en mayor medida de los viajes internos durante temporadas vacacionales y fines de semana.

Tren Maya aumenta el número de pasajeros internacionales

El Tren Maya también mostró un crecimiento en el número de usuarios internacionales.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 56 mil 763 pasajeros internacionales, cifra que representa un incremento de 35.7% respecto al año anterior.

El dato se suma a la estrategia de promoción de los destinos del sureste mexicano y a la búsqueda de una mayor integración entre infraestructura ferroviaria, destinos turísticos y comunidades de la región.

Junio también marca nuevos récords

El crecimiento del sector turístico no se limitó al acumulado del primer semestre. Junio de 2026 también registró máximos históricos en varios indicadores.

Durante ese mes se contabilizaron:

8.2 millones de viajeros internacionales, 2.1% más que en junio de 2025.

4.1 millones de turistas internacionales.

2 mil 913 millones de dólares de derrama económica.

843 mil 417 cruceristas.73.4 millones de dólares de gasto generado por los cruceristas, un incremento de 30% respecto a junio de 2025.

Los resultados muestran que el sector mantiene un ritmo favorable incluso fuera de los principales periodos vacacionales del año, de acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia matutina.

México intensificará su promoción turística internacional

Como parte de la estrategia para atraer más visitantes extranjeros, la Secretaría de Turismo anunció la participación de México en diversas ferias turísticas internacionales.

El país tendrá presencia en eventos en ciudades como París, Francia; Tokio, Japón; Buenos Aires, Argentina; Rimini, Italia; Las Vegas, Estados Unidos; Londres, Reino Unido, y Barcelona, España.

Además, se realizarán caravanas de promoción turística en Vancouver, Canadá, así como en Phoenix, Los Ángeles, Houston y Dallas, Estados Unidos, con el objetivo de presentar la oferta turística mexicana ante agencias, operadores, compradores y potenciales visitantes.

La estrategia busca fortalecer la presencia de México en mercados tradicionales y, al mismo tiempo, ampliar la llegada de turistas provenientes de regiones con un importante potencial de crecimiento.

México será sede del ITB durante cinco años

Rodríguez Zamora informó además que México será sede durante cinco años consecutivos de la ITB, considerada una de las principales ferias internacionales de turismo.

La realización del evento adquiere especial relevancia debido a que, por primera vez, la feria llegará a América.

La edición correspondiente a 2026 se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre y se prevé la participación de aproximadamente 5 mil personas y más de 300 compradores internacionales.

El encuentro contará también con un pabellón en el que estarán representadas las 32 entidades federativas, con el propósito de mostrar la diversidad de destinos, productos y experiencias turísticas que ofrece México.

La presencia de compradores internacionales representa una oportunidad para que los destinos mexicanos establezcan nuevas relaciones comerciales y amplíen su participación en los circuitos internacionales de viajes.

Tampico será sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios

Dentro de las actividades de promoción del turismo nacional se encuentra también el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, que se celebrará en Tampico, Tamaulipas, del 26 al 29 de noviembre.

Durante el encuentro se buscará impulsar la comercialización de más de 280 experiencias turísticas relacionadas con pueblos mágicos y comunidades.

El objetivo es fortalecer la participación de las comunidades locales en la actividad turística y promover destinos que ofrecen alternativas distintas a los grandes centros turísticos de sol y playa.

El reto: entrar al top cinco mundial

Ante los resultados registrados durante los primeros seis meses del año, el Gobierno de México mantiene como uno de sus principales objetivos colocar al país entre los cinco destinos turísticos más importantes del mundo.

Para alcanzar esa meta, la estrategia contempla una combinación de promoción internacional, fortalecimiento de la conectividad, participación en ferias especializadas, impulso al turismo comunitario y desarrollo de nuevos productos turísticos.

Los resultados del primer semestre de 2026 muestran un escenario favorable para el sector. El aumento de los viajeros internacionales, el crecimiento del gasto turístico, el repunte de los cruceros y la expansión de algunos mercados emisores apuntan a una recuperación y expansión sostenida de la actividad.

Con una oferta que combina destinos de playa, patrimonio histórico, gastronomía, naturaleza, cultura y turismo comunitario, México busca aprovechar este momento para incrementar su competitividad internacional y atraer a un mayor número de visitantes.

La apuesta del Gobierno federal será mantener el crecimiento y convertir los récords registrados durante 2026 en una tendencia de largo plazo que permita al país avanzar hacia su objetivo de ubicarse entre las principales potencias turísticas del mundo.