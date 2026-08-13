$!México repatria a 36 connacionales afectados por el sismo de magnitud 7.4 en Colombia

El Gobierno de México repatrió a 36 connacionales que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en Colombia tras las afectaciones provocadas por el sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto. De acuerdo con un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Defensa Nacional (Sedena), las personas mexicanas arribaron durante la madrugada de este jueves a territorio nacional a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). El grupo salió del Aeropuerto Internacional Matecaña, ubicado en Pereira, Colombia, y aterrizó alrededor de las 00:30 horas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México.

CONNACIONALES REGRESARON A MÉXICO EN UN AVIÓN DE LA FUERZA AÉREA Las 36 personas repatriadas fueron acompañadas durante el traslado por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Gobierno federal informó que todas se encuentran a salvo y en buen estado de salud. La aeronave que realizó el traslado forma parte de los aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana que viajaron a Colombia durante la mañana del miércoles con ayuda humanitaria para atender a las personas afectadas por el terremoto. La repatriación se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de las acciones del Gobierno de México para brindar protección y asistencia a ciudadanos mexicanos que se encuentran en el extranjero.

MÉXICO AGRADECE APOYO DE AUTORIDADES COLOMBIANAS El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, agradeció a la Cancillería de Colombia las gestiones y facilidades proporcionadas para concretar el retorno de los connacionales. Mientras tanto, la Embajada de México en Colombia mantiene acciones de asistencia consular y contacto permanente con las personas mexicanas que permanecen en territorio colombiano. La representación diplomática también gestiona alternativas para facilitar la salida de otros connacionales mediante vuelos de aerolíneas comerciales. Además, brinda apoyo para la reubicación de personas mexicanas que se encontraban hospedadas en hoteles que resultaron afectados y presentaron daños estructurales a consecuencia del sismo.

EMBAJADA MANTIENE ATENCIÓN CONSULAR EN COLOMBIA El Gobierno de México señaló que continuará con las labores de asistencia para las personas mexicanas que aún se encuentran en las zonas afectadas por el terremoto. La Embajada de México en Colombia mantiene disponible un teléfono de emergencia para quienes requieran asistencia u orientación consular: +57 313 878 6028. El Gobierno federal reiteró que mantendrá las acciones de protección y apoyo a las y los mexicanos que se encuentren en el exterior y requieran asistencia derivada de la emergencia registrada en Colombia.

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