Sheinbaum: Apagón en cuatro estados fue por vandalismo y no por falta de generación

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que la afectación involucró dos líneas de alta tensión y provocó interrupciones en el suministro de electricidad en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas .

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el apagón registrado en cuatro estados del sureste de México no fue consecuencia de una falta de generación eléctrica ni de infraestructura, sino de daños provocados por actos de vandalismo en una torre de transmisión.

“ Fue debido a un daño. No tiene que ver con falta de infraestructura, falta de generación, sino un daño que hubo en una torre de transmisión ”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las causas de la contingencia.

La interrupción del servicio también fue reportada durante el lunes y movilizó a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar las labores necesarias para recuperar el suministro.

CFE RESTABLECIÓ EL SERVICIO EN ALREDEDOR DE OCHO HORAS

Sheinbaum señaló que el suministro eléctrico pudo recuperarse en aproximadamente ocho horas, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por el personal de la CFE y por su directora general, Emilia Calleja.

Durante la conferencia, la presidenta mostró el reporte elaborado por la empresa eléctrica, en el que se estableció que la salida de operación de las dos líneas de alta tensión estuvo relacionada con actos de vandalismo.

La CFE informó durante la contingencia sobre los avances en los trabajos para recuperar el servicio en las entidades afectadas, hasta alcanzar el restablecimiento total del suministro.

La interrupción puso nuevamente sobre la mesa la importancia de contar con mecanismos que permitan mantener el flujo de electricidad cuando alguna instalación estratégica queda fuera de operación.

GOBIERNO PREVÉ NUEVA GENERACIÓN ELÉCTRICA

Al ser cuestionada sobre las medidas que se contemplan para evitar nuevos apagones, Sheinbaum señaló que su administración tiene previsto incorporar alrededor de 32 mil megawatts de nueva generación eléctrica.

Una parte importante de esta capacidad, explicó, provendrá de fuentes renovables, como parte de los proyectos que contempla el Gobierno de México para ampliar la capacidad de generación en los próximos años.

La presidenta también informó que existe una inversión cercana a 200 mil millones de pesos destinada a trabajos de transmisión y distribución de electricidad.

De acuerdo con la información proporcionada durante la conferencia, el avance de esta inversión se encuentra alrededor del 30 por ciento, mientras continúan los proyectos para fortalecer la red eléctrica nacional.

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN, CLAVES PARA EVITAR INTERRUPCIONES

Sheinbaum reconoció que una contingencia de este tipo puede presentarse incluso cuando existen inversiones destinadas a ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica.

El problema, explicó, no necesariamente está relacionado con la capacidad de generación, ya que un daño en una instalación de transmisión puede interrumpir el suministro de una región.

Por ello, la presidenta planteó la necesidad de contar con esquemas alternos que permitan mantener el servicio cuando una torre, línea u otra instalación queda fuera de operación.

El apagón registrado en el sureste ocurrió mientras el Gobierno de México mantiene proyectos para ampliar la generación y fortalecer las redes de transmisión y distribución eléctrica.

CUATRO ESTADOS RESULTARON AFECTADOS

La contingencia alcanzó a Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, entidades donde se registraron interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

La explicación presentada por Sheinbaum se basó en el reporte de la CFE, que atribuyó la salida de operación de las líneas a actos de vandalismo y no a una insuficiencia en la generación eléctrica.

La recuperación del servicio se realizó mediante trabajos de personal de la Comisión Federal de Electricidad, que mantuvo actualizaciones sobre el avance de las labores hasta alcanzar el restablecimiento total.

El Gobierno federal mantiene, además, los proyectos anunciados para incrementar la capacidad de generación y fortalecer la infraestructura que permite llevar la electricidad hasta los usuarios.