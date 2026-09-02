Segundo Informe de Sheinbaum... 27 reformas constitucionales y 76 legales en dos años, presume Luisa María Alcalde

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    Segundo Informe de Sheinbaum... 27 reformas constitucionales y 76 legales en dos años, presume Luisa María Alcalde
    Luisa María Alcalde presentó el balance legislativo del gobierno de Claudia Sheinbaum y destacó 27 reformas constitucionales y 76 legales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Luisa María Alcalde informó que el gobierno de Sheinbaum acumula 27 reformas constitucionales y 76 legales en dos años, durante la glosa del Segundo Informe

Durante La Mañanera del Pueblo, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentó parte del balance legislativo correspondiente a los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la funcionaria, en este periodo se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales, modificaciones que, afirmó, han tenido como uno de sus objetivos recuperar el sentido social de la Constitución y reforzar la participación del Estado en sectores considerados estratégicos.

Llevamos a la fecha, en el balance legislativo, 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales que han permitido recuperar el sentido social de la Constitución”, señaló Alcalde durante la conferencia presidencial.

Entre los cambios enlistados aparecen reformas que abarcan áreas económicas, sociales, laborales, políticas, de seguridad y justicia, además de modificaciones relacionadas con los derechos de distintos grupos de la población.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estrena-la-mananera-de-sheinbaum-nuevo-foro-tras-segundo-informe-de-gobierno-AC23217711

PEMEX, CFE Y MAÍZ NATIVO, ENTRE LOS CAMBIOS DESTACADOS

En el ámbito económico y productivo, la consejera jurídica destacó modificaciones relacionadas con el fortalecimiento de Pemex y CFE, dos de las principales empresas públicas del país.

Alcalde también incluyó en el balance la recuperación de los trenes de pasajeros, así como las disposiciones relacionadas con el maíz nativo y la prohibición del maíz transgénico.

Otro de los temas mencionados fue el derecho humano al agua, a partir de modificaciones legales y constitucionales orientadas a fortalecer su reconocimiento dentro del marco jurídico mexicano.

En materia política, la funcionaria señaló reformas relacionadas con el nepotismo y la reelección, además de cambios derivados de la transformación de organismos como el INAI, el IFT y la Cofece. También mencionó modificaciones vinculadas con los derechos de las audiencias.

REFORMAS EN SEGURIDAD Y JUSTICIA

El balance presentado por Alcalde también incluyó diversas modificaciones enfocadas en seguridad y justicia. Entre ellas mencionó disposiciones para combatir delitos como la extorsión, el tráfico de fentanilo y armas, las facturas falsas, el lavado de dinero y el feminicidio.

La consejera jurídica destacó además el fortalecimiento de instituciones como la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.

Uno de los cambios de mayor alcance señalados durante la conferencia fue la reforma al Poder Judicial, que estableció la elección popular de ministros, magistrados y jueces.

La modificación también contempló la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y cambios orientados a reducir los tiempos de resolución de los procesos judiciales.

DERECHOS SOCIALES Y LABORALES TAMBIÉN FORMAN PARTE DEL BALANCE

En materia social, Alcalde destacó la incorporación de los Programas para el Bienestar como derechos constitucionales, además de una serie de reformas relacionadas con el mercado laboral.

Entre los cambios mencionados se encuentran las disposiciones sobre la jornada laboral de 40 horas, la igualdad salarial entre mujeres y hombres, los trabajadores de plataformas digitales y la Ley Silla.

El balance también incluyó modificaciones relacionadas con los jornaleros agrícolas y el acceso a la vivienda, dos asuntos vinculados con las condiciones laborales y sociales de distintos sectores de la población.

Alcalde señaló que el paquete de reformas también contempla el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, además de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

UN BALANCE LEGISLATIVO CON CAMBIOS EN DISTINTAS ÁREAS

La presentación de Luisa María Alcalde forma parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, mediante la cual integrantes del gabinete y titulares de instituciones explicarán durante las conferencias matutinas los resultados de sus respectivas áreas.

El recuento legislativo concentra reformas que abarcan desde la estructura del Estado y el sistema judicial hasta derechos laborales, programas sociales, seguridad y protección de sectores estratégicos.

Con las cifras expuestas en Palacio Nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum reportó 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales como parte de los cambios impulsados durante los primeros dos años de administración.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-confirma-visita-a-coahuila-el-proximo-domingo-para-la-glosa-del-segundo-informe-de-gobierno-PC23218061

DATOS CURIOSOS

· El balance presentado por Luisa María Alcalde contabiliza 27 reformas constitucionales.

· También se reportaron 76 reformas legales durante los primeros dos años.

· La reforma judicial contempla la elección popular de ministros, magistrados y jueces.

· Entre los cambios laborales mencionados están la jornada de 40 horas y la Ley Silla.

· Los pueblos indígenas y afromexicanos fueron incluidos en el balance como sujetos de derecho público.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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