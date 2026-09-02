Sheinbaum confirma visita a Coahuila el próximo domingo para la glosa del Segundo Informe de Gobierno

El acto está previsto tentativamente para el domingo 6 de septiembre a las 13:15 horas en el auditorio del Parque Las Maravillas , recinto que ya fue utilizado por la mandataria el año pasado para presentar ante habitantes del estado una réplica de su Primer Informe de Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su próxima visita a Coahuila , donde encabezará en Saltillo una actividad relacionada con la gira nacional que realizará después de presentar su Segundo Informe de Gobierno .

La visita forma parte del recorrido anunciado por la Presidencia de la República para llevar a diferentes entidades del país un balance de los primeros dos años de la administración federal. En estos encuentros, Sheinbaum expondrá los principales avances y asuntos considerados prioritarios para su gobierno.

LA PRESIDENTA LLEGARÁ A SALTILLO TRAS VISITAR NUEVO LEÓN

De acuerdo con información proporcionada por fuentes del Gobierno Federal, Claudia Sheinbaum acudirá primero a Nuevo León antes de trasladarse a Coahuila como parte de esta gira.

El recorrido nacional comenzará el jueves 3 de septiembre, apenas unos días después de que la presidenta presente su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, el próximo 1 de septiembre.

La agenda contempla visitas a distintos estados antes de llegar a la capital coahuilense. El despliegue busca acercar el contenido del informe presidencial a las regiones del país mediante actos públicos y encuentros con ciudadanos.

La visita a Saltillo se perfila así como una de las primeras actividades de la presidenta después de rendir cuentas sobre los resultados de los dos primeros años de su administración.

¿QUÉ ESTADOS VISITARÁ SHEINBAUM EN SU GIRA?

La gira anunciada por la Presidencia contempla inicialmente un recorrido por Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y Nuevo León, antes de la llegada de la mandataria a Coahuila.

Durante las actividades, la presidenta presentará una réplica de su informe y abordará los avances de su administración en cada una de las regiones visitadas.

El objetivo de este formato es trasladar el balance presentado en Palacio Nacional a otros puntos del país, con actividades públicas que permitan difundir los resultados y las prioridades del Gobierno de México.

En Coahuila, el evento tendrá como sede tentativa nuevamente el auditorio del Parque Las Maravillas, un espacio que ya fue escenario de la presentación del informe presidencial durante el año pasado.

COAHUILA RECIBIRÁ LA RÉPLICA DEL SEGUNDO INFORME

La llegada de Sheinbaum a Saltillo será parte de una agenda nacional que busca extender las actividades relacionadas con el Segundo Informe de Gobierno más allá de Palacio Nacional.

El acto permitirá a la presidenta presentar directamente ante ciudadanos de Coahuila los temas centrales de su administración y los avances alcanzados durante los primeros dos años de gobierno.

Hasta el momento, la sede señalada para el evento es el Parque Las Maravillas y la actividad está contemplada para realizarse el domingo por la tarde, aunque los detalles de la agenda podrían quedar sujetos a la programación oficial.