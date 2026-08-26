Sheinbaum cambia el formato del Segundo Informe de Gobierno; comenzará el 1 de septiembre y recorrerá los 32 estados de la república

Durante La Mañanera del Pueblo , Sheinbaum explicó que el informe formal se presentará el 1 de septiembre , como establece la Constitución. Después comenzará un recorrido nacional de jueves a domingo para presentar los resultados de su administración directamente en cada entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un cambio en el formato de su Segundo Informe de Gobierno . En lugar de concentrar la presentación de resultados en un solo acto nacional, la mandataria realizará una gira por las 32 entidades del país durante tres o cuatro semanas.

“Después nos vamos a todas las entidades de la República, de jueves a domingo, durante tres semanas o cuatro semanas”, explicó.

EL INFORME SE PRESENTARÁ EN LOS 32 ESTADOS

El nuevo esquema contempla que la presidenta realice un informe en cada entidad federativa. De esta manera, los resultados de su administración serán expuestos durante distintos eventos a lo largo de la gira nacional.

La decisión representa un cambio respecto al formato tradicional, que suele concentrar la presentación del informe presidencial en un acto de carácter nacional. En esta ocasión, el gobierno federal dividirá las actividades entre los estados.

La gira se desarrollará principalmente de jueves a domingo y tendrá una duración estimada de entre tres y cuatro semanas, de acuerdo con lo anunciado por la presidenta.

Al concluir este recorrido, Sheinbaum regresará a la Ciudad de México para encabezar un evento en el Zócalo capitalino, aunque aclaró que tendrá un carácter distinto al de una concentración nacional.

EL ZÓCALO SERÁ EXCLUSIVO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

La presidenta explicó que el acto en el Zócalo no tendrá como propósito reunir a simpatizantes provenientes de todo el país, como ocurrió en otros eventos de carácter nacional.

“No es el evento masivo normal que se hace como una movilización nacional de todo el país, sino en cada entidad de la República vamos a hacer nuestro informe y después en el Zócalo exclusivamente para la Ciudad de México”, puntualizó.

De acuerdo con el formato anunciado, cada estado tendrá su propio espacio para conocer los resultados del gobierno federal, mientras que el evento capitalino estará enfocado en las acciones realizadas específicamente en Ciudad de México.

El recorrido permitirá que la presentación del informe se extienda durante varias semanas y no quede limitada al acto formal del 1 de septiembre.

LAS MAÑANERAS TAMBIÉN SALDRÁN DE PALACIO NACIONAL

La modificación del formato también alcanzará a las conferencias matutinas de la presidenta. Sheinbaum adelantó que los viernes realizará La Mañanera del Pueblo desde distintas entidades durante la gira.

El resto de las conferencias continuará con su dinámica habitual, aunque habrá tres fechas en las que no se llevará a cabo la conferencia matutina.

Sheinbaum confirmó que no habrá Mañanera los días 1, 15 y 16 de septiembre, mientras que las demás fechas mantendrán su programación.

Con esta modificación, las conferencias de los viernes funcionarán también como parte de la presencia de la presidenta en los estados durante el periodo de presentación de resultados.

GOBIERNO PREPARA 14 VIDEOS PARA EL INFORME

Como parte de la difusión previa al Segundo Informe de Gobierno, la administración federal preparó 14 videos sobre las acciones realizadas durante el periodo de gobierno de Sheinbaum.

Los materiales serán difundidos durante el periodo permitido legalmente para comunicar las actividades relacionadas con el informe. El gobierno aprovechará esta etapa para presentar avances y resultados de la administración.

El formato anunciado combina así el acto constitucional del 1 de septiembre, una gira nacional por los 32 estados, conferencias matutinas desde distintas entidades y un evento final en el Zócalo destinado exclusivamente a la población de la Ciudad de México.

DATOS CURIOSOS

· El Segundo Informe de Gobierno comenzará formalmente el 1 de septiembre.

· Sheinbaum planea recorrer las 32 entidades federativas.

· La gira tendrá una duración estimada de tres o cuatro semanas.

· Las actividades principales en los estados se realizarán de jueves a domingo.