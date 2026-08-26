Sheinbaum presume récord de IED, PIB al alza y peso en $16.97, previo a su Segundo Informe de Gobierno

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    Sheinbaum presume récord de IED, PIB al alza y peso en $16.97, previo a su Segundo Informe de Gobierno
    Sheinbaum presentó indicadores económicos previo a su Segundo Informe de Gobierno, entre ellos un máximo histórico de inversión extranjera directa. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum destacó un récord de IED, crecimiento del PIB, aumento del consumo y un peso en 16.97 por dólar previo a su Segundo Informe

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una serie de indicadores económicos que, afirmó, reflejan un escenario favorable para México previo a su Segundo Informe de Gobierno. Entre los datos destacó un máximo histórico de Inversión Extranjera Directa (IED), crecimiento del PIB, mayor consumo y un incremento en las ventas de vehículos.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria calificó las cifras como “buenas noticias” y puso especial atención en el comportamiento de la inversión extranjera durante los primeros seis meses de 2026.

“Miren este récord de nuevo en inversión extranjera directa, tomando en cuenta el primer semestre de 2026. Estamos hablando de 34 mil 968 millones de dólares”, expresó.

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IED ALCANZA NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO

De acuerdo con las cifras presentadas por Sheinbaum, México recibió 34 mil 968 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa durante el primer semestre de 2026.

El monto representa un incremento de 2.1% frente a los resultados registrados durante el mismo periodo de 2025. La presidenta utilizó este dato para destacar el comportamiento de la economía mexicana y la llegada de capital extranjero.

Sheinbaum relacionó el desempeño de la inversión con el aumento del salario mínimo, cuyo crecimiento real desde 2018, afirmó, alcanza 154%.

La presidenta recordó que existieron advertencias sobre posibles efectos negativos derivados de los incrementos salariales. Sin embargo, sostuvo que México mantiene niveles de inversión extranjera, estabilidad cambiaria y control de la inflación.

PIB CRECE 1.4% DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Otro de los indicadores que presentó la presidenta fue el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB). Según las cifras expuestas durante la conferencia, la economía mexicana creció 1.4% durante el segundo trimestre de 2026.

Se trata, de acuerdo con la información presentada, del mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022.

“Yo les dije: en el segundo semestre nos va a ir mejor. Bueno, ahí hay crecimiento”, señaló Sheinbaum mientras mostraba la gráfica correspondiente al desempeño de la economía.

El dato forma parte del conjunto de indicadores utilizados por el gobierno federal para mostrar la evolución de la actividad económica durante 2026.

CONSUMO PRIVADO TAMBIÉN MUESTRA AVANCE

Sheinbaum también destacó el comportamiento del consumo privado, otro de los indicadores que presentó durante la conferencia matutina.

El crecimiento anual promedio de los últimos 12 meses llegó a 2.3% en mayo, de acuerdo con las cifras mostradas por la presidenta. La gráfica presentada reflejó una tendencia ascendente desde finales de 2025.

El indicador permite observar el comportamiento del gasto de los hogares y forma parte de las variables utilizadas para medir la actividad económica interna.

A este dato se sumó el desempeño del mercado automotriz, que también registró cifras positivas durante los primeros siete meses del año.

VENTA DE AUTOS MARCA RÉCORD EN 2026

Entre enero y julio de 2026 se comercializaron 885 mil 353 vehículos ligeros en México, según la información presentada durante La Mañanera.

La cifra representa un aumento de 5% respecto al mismo periodo de 2025 y, de acuerdo con Sheinbaum, constituye un nuevo máximo histórico para el periodo.

El comportamiento de las ventas automotrices fue incluido entre los indicadores que la presidenta destacó antes de presentar su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria también mostró el comportamiento de la moneda mexicana frente al dólar, otro de los datos que utilizó para describir la situación económica del país.

EL PESO COTIZA EN 16.97 POR DÓLAR

Al presentar la cotización del mercado cambiario, Sheinbaum señaló que el peso mexicano se ubicaba en 16.97 unidades por dólar.

“El peso está en 16.97; es hoy de las monedas más fuertes y sólidas de todo el mundo”, afirmó.

La cotización fue presentada junto con los datos de inversión, crecimiento económico, consumo y ventas de vehículos como parte del balance de indicadores que el gobierno federal destacó previo al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta.

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DATOS CURIOSOS

· La IED reportada para el primer semestre de 2026 fue de 34 mil 968 millones de dólares.

· La inversión extranjera registró un aumento de 2.1% frente al mismo periodo de 2025.

· El PIB creció 1.4% durante el segundo trimestre de 2026.

· El crecimiento trimestral señalado fue el mayor desde el primer trimestre de 2022.

· El consumo privado registró un crecimiento anual promedio de 2.3% en mayo.

· Entre enero y julio se vendieron 885 mil 353 vehículos ligeros.

· Las ventas de vehículos aumentaron 5% respecto al mismo periodo de 2025.

· La cotización mostrada por Sheinbaum fue de 16.97 pesos por dólar.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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