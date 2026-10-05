Sheinbaum cierra registro de Jóvenes Construyendo el Futuro durante 2026... ¿por qué y qué pasará?

La decisión representa una pausa en las nuevas incorporaciones, pero no significa la desaparición del programa. Los jóvenes que actualmente forman parte del esquema continuarán con su capacitación y recibirán los apoyos establecidos conforme al calendario correspondiente.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá nuevos registros durante lo que resta de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las inscripciones permanecerán cerradas durante octubre, noviembre y diciembre, por lo que las personas interesadas deberán esperar hasta enero de 2027.

Durante La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum explicó que el programa ya alcanzó prácticamente la meta prevista para este año y que la siguiente etapa de inscripciones comenzará al iniciar 2027.

“Ya no va a haber, de aquí a, a diciembre, ya no, o sea, ya hay suficientes jóvenes en el programa y de aquí a diciembre ya no va a haber nuevas inscripciones. Inicia nuevamente en enero, pero no es que se suspenda el programa, sino que ya, digamos, se cumplió prácticamente con la meta y ya vamos a iniciar las inscripciones en enero”, comentó la presidenta.

¿POR QUÉ SE PAUSARON LAS NUEVAS INSCRIPCIONES?

De acuerdo con la información proporcionada sobre el programa, el cierre temporal responde a una estrategia de focalización de los recursos y a que se considera que ya existe un número suficiente de jóvenes incorporados durante este periodo.

La pausa ocurre después de que en junio se abrió uno de los registros para personas de entre 18 y 29 años que no estudian y tampoco cuentan con un empleo. El programa busca vincularlas con centros de trabajo para recibir capacitación durante un periodo de 12 meses.

Los espacios pueden encontrarse en empresas, negocios, talleres, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. Durante el proceso de selección se da prioridad a municipios y localidades con mayores niveles de vulnerabilidad y rezago social.

En este sentido, el cierre de registros no implica que los beneficiarios que ya están dentro del programa dejen de recibir el apoyo. La capacitación continuará de acuerdo con las condiciones establecidas para cada aprendiz.

¿CUÁNTO RECIBEN LOS JÓVENES DEL PROGRAMA?

Uno de los principales atractivos de Jóvenes Construyendo el Futuro es el apoyo económico que reciben los aprendices mientras desarrollan habilidades en un centro de trabajo.

Actualmente, el programa contempla un pago mensual de 9 mil 582 pesos, además de la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de capacitación.

Los jóvenes permanecen hasta un año en el centro de trabajo seleccionado y adquieren experiencia práctica relacionada con las actividades que desempeñan. Al concluir reciben un documento que acredita las habilidades desarrolladas durante su participación.

El programa también contempla mecanismos para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral cuando termina su capacitación, especialmente en los casos en que el centro de trabajo donde realizaron su estancia no puede contratarlos.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PROGRAMA EN 2027?

La pausa tendrá una duración limitada, de acuerdo con lo anunciado por la Presidenta. El registro volverá a abrirse en enero de 2027, aunque la disponibilidad de espacios dependerá de la focalización que establezca el programa.

Para consultar las oportunidades disponibles, el esquema cuenta con un mapa de focalización que permite conocer los municipios donde existen espacios para recibir aprendices.

Mientras tanto, los beneficiarios que ya se encuentran capacitándose mantendrán sus actividades y apoyos. Las empresas y organizaciones participantes también continuarán con el proceso de formación de los jóvenes que ya fueron vinculados.