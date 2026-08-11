Sheinbaum confirma que EU no ha enviado información sobre caso de Rubén Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que el gobierno de Estados Unidos aún no ha enviado a México la información solicitada en relación con la petición de detención urgente con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el estado del expediente y señaló que las autoridades estadounidenses no han remitido documentación relacionada con la solicitud.

“No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información”, declaró Sheinbaum ante los medios de comunicación.

SHEINBAUM ATRIBUYE LICENCIA DE ROCHA MOYA A DECISIÓN PERSONAL

Ante la falta de información por parte de Estados Unidos, durante la conferencia también se planteó por qué Rubén Rocha Moya no ha retomado sus funciones como gobernador de Sinaloa.

Sheinbaum respondió que la decisión de mantenerse separado del cargo corresponde al propio Rocha Moya y no a una instrucción del gobierno federal ni de la Secretaría de Gobernación.

La presidenta recordó que el gobernador con licencia explicó las razones de su separación temporal del cargo cuando solicitó licencia.

“No quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa ni mucho menos. Prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación”, dijo Rocha Moya en aquella ocasión.

ROCHA MOYA SOLICITÓ LICENCIA EN MAYO

Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa el 2 de mayo de 2026, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara su detención provisional con fines de extradición.

La petición también habría incluido a otros nueve funcionarios sinaloenses, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Tras la solicitud de licencia, el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina para asumir las funciones del Ejecutivo estatal.

Desde entonces, el proceso permanece a la espera de información adicional por parte de las autoridades estadounidenses.