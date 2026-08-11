Sheinbaum confirma que EU no ha enviado información sobre caso de Rubén Rocha Moya

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    Sheinbaum confirma que EU no ha enviado información sobre caso de Rubén Rocha Moya
    Claudia Sheinbaum informó que Estados Unidos aún no ha enviado a México la documentación solicitada sobre la petición de detención de Rubén Rocha Moya. Cuartoscuro

Sheinbaum informó que EU aún no entrega a México la información solicitada sobre la detención con fines de extradición de Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que el gobierno de Estados Unidos aún no ha enviado a México la información solicitada en relación con la petición de detención urgente con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el estado del expediente y señaló que las autoridades estadounidenses no han remitido documentación relacionada con la solicitud.

“No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información”, declaró Sheinbaum ante los medios de comunicación.

SHEINBAUM ATRIBUYE LICENCIA DE ROCHA MOYA A DECISIÓN PERSONAL

Ante la falta de información por parte de Estados Unidos, durante la conferencia también se planteó por qué Rubén Rocha Moya no ha retomado sus funciones como gobernador de Sinaloa.

Sheinbaum respondió que la decisión de mantenerse separado del cargo corresponde al propio Rocha Moya y no a una instrucción del gobierno federal ni de la Secretaría de Gobernación.

La presidenta recordó que el gobernador con licencia explicó las razones de su separación temporal del cargo cuando solicitó licencia.

“No quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa ni mucho menos. Prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación”, dijo Rocha Moya en aquella ocasión.

ROCHA MOYA SOLICITÓ LICENCIA EN MAYO

Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa el 2 de mayo de 2026, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara su detención provisional con fines de extradición.

La petición también habría incluido a otros nueve funcionarios sinaloenses, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Tras la solicitud de licencia, el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina para asumir las funciones del Ejecutivo estatal.

Desde entonces, el proceso permanece a la espera de información adicional por parte de las autoridades estadounidenses.

FGR SEÑALA FALTA DE ELEMENTOS PARA EJECUTAR UNA DETENCIÓN

En relación con el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ha sostenido que no existen elementos probatorios suficientes para ejecutar una detención contra Rocha Moya con base en la solicitud referida.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha solicitado a las autoridades estadounidenses que proporcionen la documentación y los elementos que sustenten los señalamientos incluidos en la petición.

Hasta este martes, de acuerdo con lo informado por la presidenta Sheinbaum, el gobierno de Estados Unidos no había enviado la información solicitada por México.

La situación mantiene pendiente cualquier determinación relacionada con la solicitud de detención con fines de extradición, mientras Rocha Moya continúa separado temporalmente de sus funciones como gobernador de Sinaloa.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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