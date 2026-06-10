Sheinbaum crea oficina presidencial para acelerar inversión; publica decreto

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se explicó que el nuevo mecanismo permitirá brindar seguimiento directo a inversiones consideradas prioritarias para el crecimiento económico de México.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum dio un nuevo paso en su estrategia para atraer capital y fortalecer el desarrollo económico del país. Este martes se formalizó la creación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones , una instancia que tendrá como principal objetivo agilizar la aprobación de proyectos estratégicos y reducir significativamente los tiempos burocráticos.

La medida forma parte del decreto de acciones inmediatas para fomentar la inversión, presentado por la mandataria federal el pasado 4 de mayo, y busca convertir a México en un destino más competitivo frente a otros mercados internacionales.

UN SEGUIMIENTO DIRECTO DESDE LA PRESIDENCIA

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, explicó que la nueva oficina tendrá una función estratégica dentro del Gobierno federal.

Según detalló, la instancia permitirá que exista una coordinación permanente entre dependencias federales para acompañar a las empresas durante todo el proceso de instalación y desarrollo de proyectos productivos.

“Crea la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, lo que significa un seguimiento directo de la Presidenta a las inversiones en nuestro país”, señaló la funcionaria.

La intención es evitar retrasos administrativos, simplificar procesos y ofrecer mayor certeza a los inversionistas interesados en desarrollar proyectos dentro del territorio nacional.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS TENDRÁN RESPUESTA EN 30 DÍAS

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo esquema es la reducción de los tiempos de autorización. De acuerdo con lo anunciado, los proyectos considerados estratégicos podrán obtener una resolución en un plazo máximo de 30 días naturales.

Para acceder a este mecanismo, las inversiones deberán cumplir con criterios específicos establecidos por un comité especializado encargado de evaluar cada propuesta.

El objetivo es que las empresas interesadas no enfrenten largos periodos de espera para obtener permisos o autorizaciones necesarias para iniciar operaciones.

La estrategia también busca responder a una de las principales demandas del sector privado, que durante años ha señalado la complejidad de diversos procesos regulatorios como uno de los obstáculos para la inversión.

QUÉ PROYECTOS PODRÁN ACCEDER AL BENEFICIO

Las autoridades detallaron que podrán ingresar a este esquema las inversiones ubicadas en los llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar, así como aquellas que superen los 2 mil millones de pesos.

También serán considerados los proyectos relacionados con sectores prioritarios definidos dentro del Plan México, la estrategia económica impulsada por el Gobierno federal para fortalecer la industrialización y la relocalización de empresas.

Entre las industrias identificadas como estratégicas destacan:

• Energía

• Infraestructura tecnológica

• Industria química

• Electrónica

• Textil

• Semiconductores

• Industria aeroespacial

• Dispositivos médicos

• Farmacéutica

• Automotriz

Estas áreas son consideradas fundamentales para incrementar la competitividad nacional y aprovechar las oportunidades derivadas del fenómeno de relocalización de cadenas productivas conocido como nearshoring.

UN COMITÉ CON PARTICIPACIÓN DE VARIAS DEPENDENCIAS

La evaluación de los proyectos estará a cargo de un comité integrado por diversas instituciones federales relacionadas con el desarrollo económico y la regulación.

Participan la Secretaría de Economía, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y representantes del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr).

La participación de múltiples organismos busca garantizar que las decisiones se tomen de manera coordinada y que los proyectos cumplan con los requisitos legales, ambientales y financieros establecidos.

22 PROYECTOS YA FUERON APROBADOS

La funcionaria informó que el comité comenzó operaciones formalmente el pasado 28 de mayo y que sus primeros resultados ya son visibles.

De acuerdo con los datos presentados, actualmente existen 22 proyectos estratégicos que ya recibieron el visto bueno de las autoridades y que representan una inversión conjunta cercana a los 8 mil millones de dólares.

“Ya tenemos 22 proyectos con el visto bueno del comité, que implican una inversión de 8 mil millones de dólares y cuyas autorizaciones se emitirán en los próximos días”, indicó Escobedo.

Además, el Gobierno federal precisó que las inversiones que no sean consideradas para la ventanilla rápida también podrán beneficiarse de un nuevo sistema de simplificación administrativa, mediante el cual las autorizaciones deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días.

UNA APUESTA POR LA COMPETITIVIDAD

La creación de esta oficina representa uno de los esfuerzos más ambiciosos de la actual administración para reducir obstáculos burocráticos y acelerar la llegada de capital productivo al país.

Las autoridades sostienen que la simplificación de trámites permitirá generar empleos, fortalecer cadenas de suministro y atraer nuevas empresas en sectores de alto valor agregado.

En un contexto de creciente competencia global por captar inversiones, la apuesta del Gobierno mexicano busca consolidar al país como uno de los principales destinos para el desarrollo industrial, tecnológico y manufacturero en América del Norte.