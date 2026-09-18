Harfuch afirma que se evitó que víctimas de extorsión entregaran más de 101 millones de pesos a delincuentes en Guanajuato
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Omar García Harfuch informó que autoridades evitaron pagos por más de 101 millones de pesos en casos de extorsión en Guanajuato
Más de 101 millones de pesos que víctimas de extorsión estaban en riesgo de entregar a delincuentes fueron evitados mediante la intervención de autoridades en Guanajuato, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante la Mañanera del Pueblo, el funcionario destacó el trabajo realizado por el Escuadrón Antiextorsión de Guanajuato, una unidad especializada que participa en la prevención, investigación y atención de este delito.
De acuerdo con la información oficial del estado, entre el 26 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, el escuadrón recibió 2 mil 700 llamadas relacionadas con posibles casos de extorsión.
ESCUADRÓN ANTIEEXTORSIÓN ATENDIÓ MILES DE REPORTES
El Escuadrón Antiextorsión opera como parte de las acciones de seguridad implementadas en Guanajuato para atender llamadas y situaciones en las que las víctimas pueden ser presionadas para entregar dinero.
De las 2 mil 700 llamadas registradas en el periodo señalado, 2 mil 117 fueron recibidas mediante el número 800 TE CUIDO, 374 a través del 089 y otras 209 mediante el 911, según datos del Gobierno de Guanajuato.
La autoridad estatal precisó que los 101.4 millones de pesos no corresponden a dinero recuperado o asegurado después de una extorsión. Se trata del patrimonio que las víctimas no llegaron a entregar gracias a la atención e intervención de las autoridades.
Harfuch destacó este resultado durante su participación en la conferencia matutina y señaló que el acompañamiento busca evitar que las personas afectadas cedan ante las exigencias de los extorsionadores.
“Hay un dato especialmente importante: mediante la intervención y acompañamiento de las autoridades se ha evitado que las víctimas de extorsión entreguen más de 101 millones de pesos a extorsionadores”, destacó el secretario.
LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA EXTORSIÓN
Las acciones en Guanajuato forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por el Gobierno federal en julio de 2025. El plan contempla cinco líneas de acción: investigación e inteligencia, creación de unidades antiextorsión, atención a víctimas, capacitación de operadores del 089 y campañas de prevención.
Guanajuato es uno de los estados considerados prioritarios dentro de esta estrategia. El Gobierno federal señaló que ocho entidades concentran 66% de las extorsiones a nivel nacional, entre ellas Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
En febrero de 2026, Harfuch informó que desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se habían detenido 16 personas en Guanajuato, siete de ellas consideradas objetivos prioritarios, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.
Además de la atención de llamadas, las autoridades estatales reportaron que el Escuadrón Antiextorsión había atendido 360 casos de investigación, generado 185 carpetas ante la Fiscalía General del Estado, localizado a 88 personas e intervenido en 131 casos de secuestro virtual.
¿CÓMO FUNCIONA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS?
La estrategia busca intervenir antes de que una amenaza termine en un pago. Por ello, los operadores reciben los reportes y proporcionan acompañamiento durante situaciones en las que existe presión para entregar dinero.
El 089 es el número habilitado a nivel nacional para realizar denuncias anónimas relacionadas con extorsiones y otros delitos. La Estrategia Nacional contra la Extorsión contempla precisamente el fortalecimiento de este canal mediante capacitación especializada en manejo de crisis y negociación.
En Guanajuato también está disponible el número 800 TE CUIDO, utilizado por el Escuadrón Antiextorsión para brindar atención especializada. El 911, en tanto, está destinado a situaciones de emergencia o riesgo inmediato.
DATOS CURIOSOS
· El Escuadrón Antiextorsión recibió 2 mil 700 llamadas entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.
· Las autoridades reportaron que se evitaron pagos por 101.4 millones de pesos.
· De los reportes recibidos, 2 mil 117 llegaron mediante el 800 TE CUIDO.
· El 089 registró 374 llamadas relacionadas con la atención del escuadrón durante ese periodo.
· Las autoridades localizaron a 88 personas vinculadas con casos atendidos por esta unidad.
La cifra de más de 101 millones de pesos representa el dinero que, según las autoridades, las víctimas conservaron al recibir atención antes de realizar los pagos exigidos por los extorsionadores. El dato no implica que esa cantidad haya sido decomisada a grupos delictivos.