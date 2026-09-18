Sheinbaum confirma que habló con Trump y asegura que avanza bien acuerdo comercial con EU

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que la conversación ocurrió el miércoles 16 de septiembre y que estaba programada previamente. Sheinbaum también señaló que mantiene comunicación directa con Trump en distintos momentos, aunque no todas las llamadas se hacen públicas.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo una llamada telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que las negociaciones para alcanzar un nuevo entendimiento comercial entre ambos países “van avanzando bien” .

“Sí hablamos con el presidente”, respondió la presidenta al ser cuestionada sobre el contacto con su homólogo estadounidense.

La conversación ocurre mientras los equipos de ambos países mantienen negociaciones relacionadas con el futuro de la relación comercial bilateral y la revisión del T-MEC. En julio, México y Estados Unidos acordaron continuar el diálogo y realizar una cuarta ronda de negociaciones en Washington durante septiembre.

SHEINBAUM REPORTA AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN

Sheinbaum afirmó que la llamada con Trump fue “muy buena” y que durante la conversación se alcanzaron algunos acuerdos. Sin embargo, aclaró que todavía no es posible hacer públicos los detalles porque las negociaciones no han concluido.

“Lo que sí puedo decirles es que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos”, declaró.

La presidenta agregó que ambos gobiernos continúan trabajando en los puntos pendientes antes de presentar un resultado definitivo. Por ahora, no existe un anuncio formal sobre los términos que tendría el eventual acuerdo.

“Llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, pues no podríamos darlo a conocer”, explicó Sheinbaum.

EL T-MEC Y LOS TEMAS QUE SIGUEN SOBRE LA MESA

Las conversaciones entre México y Estados Unidos forman parte del proceso de revisión conjunta del T-MEC, tratado que también involucra a Canadá. En julio, la Secretaría de Economía informó que las negociaciones bilaterales habían abordado asuntos como seguridad económica, trabajo, agricultura, pagos electrónicos, acero, aluminio y automóviles.

El gobierno mexicano ha señalado que busca mantener condiciones favorables para la producción y las exportaciones nacionales. Sheinbaum también ha planteado la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte y aumentar el contenido regional de los productos fabricados dentro de la región.

El tratado vigente contempla que el T-MEC continuará hasta 2036, con revisiones anuales y la posibilidad de que los tres países acuerden extender su vigencia por 16 años adicionales.

En las últimas semanas, México y Estados Unidos han intensificado los contactos para avanzar en las negociaciones. Reuters reportó el 11 de septiembre que ambos gobiernos buscaban alcanzar un acuerdo bilateral antes de las elecciones intermedias estadounidenses, aunque los detalles de las conversaciones se mantienen bajo reserva.

¿QUÉ SIGUE TRAS LA LLAMADA ENTRE SHEINBAUM Y TRUMP?

La conversación entre los dos presidentes no representa por sí misma la conclusión de las negociaciones. Los equipos técnicos de México y Estados Unidos todavía deben cerrar los temas pendientes y definir los términos de cualquier eventual acuerdo.

Sheinbaum evitó adelantar cuáles fueron los puntos concretos en los que ambos gobiernos coincidieron. La mandataria insistió en que la información será presentada cuando exista un documento definitivo.

La llamada también ocurre antes de una nueva etapa de conversaciones comerciales. Medios mexicanos han reportado que el contacto entre ambos mandatarios buscó mantener el impulso de las negociaciones relacionadas con la revisión del tratado comercial.

Por ahora, la posición expresada públicamente por Sheinbaum es que existe avance en las negociaciones, pero el acuerdo todavía no está cerrado.

DATOS CURIOSOS

· La llamada entre Sheinbaum y Trump ocurrió el miércoles 16 de septiembre de 2026.

· La presidenta confirmó que el contacto telefónico estaba programado previamente.

· México y Estados Unidos tienen previsto continuar las negociaciones comerciales durante septiembre.

· El T-MEC tiene vigencia hasta 2036 bajo las condiciones actuales.

· Sheinbaum aseguró que durante la conversación se alcanzaron algunos acuerdos, pero decidió no revelar su contenido hasta que exista un acuerdo final.

· La cuarta ronda de negociaciones bilaterales fue prevista para realizarse en Washington, D.C., durante septiembre.