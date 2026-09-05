Sheinbaum: designación de cárteles como terroristas no debe justificar una invasión de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la decisión de Estados Unidos de designar a organizaciones de la delincuencia organizada como grupos terroristas no debe utilizarse como argumento para una eventual intervención militar o invasión del territorio mexicano. Durante su visita a Aguascalientes, la mandataria señaló que México mantiene una postura de defensa de su soberanía, aunque reconoció la importancia de continuar con la cooperación bilateral en materia de seguridad. “Cuando Estados Unidos nombró a la delincuencia organizada como grupos terroristas dijimos: claro que luchamos contra la delincuencia organizada, pero eso no debe ser pretexto para una invasión de los Estados Unidos a México”, sostuvo.

GOBIERNO DE MÉXICO REFORZÓ EL ARTÍCULO 40 CONSTITUCIONAL Sheinbaum explicó que, ante este escenario, su administración impulsó modificaciones al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reforzar los principios relacionados con la soberanía nacional. La presidenta destacó que el cambio busca establecer con mayor claridad que México no permitirá actos de injerencia o intervención de gobiernos extranjeros en su territorio. “Y en la Constitución, en el artículo 40, reforzamos que no debe haber ninguna injerencia, ni ninguna intervención de ningún país extranjero en nuestro país”, enfatizó. La modificación forma parte de los cambios constitucionales que la mandataria ha presentado durante su administración y que, de acuerdo con su planteamiento, buscan fortalecer la soberanía del país frente a posibles acciones externas.

MÉXICO MANTIENE COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS EN SEGURIDAD La postura expresada por Sheinbaum no implica el rechazo a la colaboración con Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales. El Gobierno de México ha sostenido que ambos países pueden trabajar mediante intercambio de información, coordinación entre autoridades y acciones conjuntas, siempre que se respeten las competencias de cada nación. En este esquema, las autoridades mexicanas mantienen la responsabilidad de conducir las acciones de seguridad dentro del territorio nacional. La presidenta ha señalado que la relación con Estados Unidos debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo y soberanía, particularmente ante las estrategias internacionales contra el crimen organizado.

SHEINBAUM ABORDA EL TEMA DURANTE GIRA POR ESTADOS Las declaraciones de la presidenta ocurrieron durante sus recorridos por distintas entidades del país, en el contexto de las actividades relacionadas con su segundo informe de gobierno. Durante estas giras, Sheinbaum ha expuesto los cambios impulsados durante su administración y ha defendido la posición de México frente a asuntos de seguridad y política exterior. En ese contexto, reiteró que el combate a la delincuencia organizada puede mantenerse mediante cooperación internacional, pero sin que las decisiones adoptadas por otro país sean utilizadas para justificar una intervención en territorio mexicano.