Sheinbaum: designación de cárteles como terroristas no debe justificar una invasión de EU

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    Sheinbaum: designación de cárteles como terroristas no debe justificar una invasión de EU
    Claudia Sheinbaum afirmó que México mantendrá la cooperación en seguridad con EU, pero rechazó que la designación de grupos terroristas justifique una invasión. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum afirmó que México combate al crimen organizado, pero rechazó que la designación de cárteles como terroristas justifique una intervención

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la decisión de Estados Unidos de designar a organizaciones de la delincuencia organizada como grupos terroristas no debe utilizarse como argumento para una eventual intervención militar o invasión del territorio mexicano.

Durante su visita a Aguascalientes, la mandataria señaló que México mantiene una postura de defensa de su soberanía, aunque reconoció la importancia de continuar con la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Cuando Estados Unidos nombró a la delincuencia organizada como grupos terroristas dijimos: claro que luchamos contra la delincuencia organizada, pero eso no debe ser pretexto para una invasión de los Estados Unidos a México”, sostuvo.

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GOBIERNO DE MÉXICO REFORZÓ EL ARTÍCULO 40 CONSTITUCIONAL

Sheinbaum explicó que, ante este escenario, su administración impulsó modificaciones al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reforzar los principios relacionados con la soberanía nacional.

La presidenta destacó que el cambio busca establecer con mayor claridad que México no permitirá actos de injerencia o intervención de gobiernos extranjeros en su territorio.

“Y en la Constitución, en el artículo 40, reforzamos que no debe haber ninguna injerencia, ni ninguna intervención de ningún país extranjero en nuestro país”, enfatizó.

La modificación forma parte de los cambios constitucionales que la mandataria ha presentado durante su administración y que, de acuerdo con su planteamiento, buscan fortalecer la soberanía del país frente a posibles acciones externas.

MÉXICO MANTIENE COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS EN SEGURIDAD

La postura expresada por Sheinbaum no implica el rechazo a la colaboración con Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales.

El Gobierno de México ha sostenido que ambos países pueden trabajar mediante intercambio de información, coordinación entre autoridades y acciones conjuntas, siempre que se respeten las competencias de cada nación.

En este esquema, las autoridades mexicanas mantienen la responsabilidad de conducir las acciones de seguridad dentro del territorio nacional.

La presidenta ha señalado que la relación con Estados Unidos debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo y soberanía, particularmente ante las estrategias internacionales contra el crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tras-segundo-informe-claudia-sheinbaum-visitara-saltillo-para-compartir-resultados-DD23208083

SHEINBAUM ABORDA EL TEMA DURANTE GIRA POR ESTADOS

Las declaraciones de la presidenta ocurrieron durante sus recorridos por distintas entidades del país, en el contexto de las actividades relacionadas con su segundo informe de gobierno.

Durante estas giras, Sheinbaum ha expuesto los cambios impulsados durante su administración y ha defendido la posición de México frente a asuntos de seguridad y política exterior.

En ese contexto, reiteró que el combate a la delincuencia organizada puede mantenerse mediante cooperación internacional, pero sin que las decisiones adoptadas por otro país sean utilizadas para justificar una intervención en territorio mexicano.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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