Sheinbaum destaca coordinación con Estados Unidos tras reunión con Markwayne Mullin: ‘No hay subordinación’

Durante su intervención, la mandataria mexicana aseguró que uno de los principales puntos tratados fue la relación de coordinación entre ambos países y los límites establecidos por la Constitución mexicana respecto a las operaciones de seguridad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló durante la conferencia matutina de este viernes los temas abordados en la reunión que sostuvo con Markwayne Mullin, a quien identificó como secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos , en el contexto de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

SHEINBAUM REAFIRMA QUE RELACIÓN CON EU ES DE COORDINACIÓN Y NO DE SUBORDINACIÓN

Al referirse al encuentro, Claudia Sheinbaum sostuvo que durante la reunión quedó clara la postura del gobierno mexicano respecto a la cooperación bilateral en temas de seguridad.

“La relación quedó muy claro en la reunión, o por lo menos eso fue lo que nos planteamos, es y quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”, declaró.

La presidenta explicó que el gobierno mexicano reiteró su posición respecto a mantener una relación basada en cooperación institucional y respeto mutuo entre ambas naciones.

“Ese es, digamos, nuestro posicionamiento que planteamos ahí”, señaló.

ESTADOS UNIDOS RECONOCIÓ TRABAJO DE MÉXICO EN SEGURIDAD

Sheinbaum también indicó que durante el encuentro hubo reconocimiento por parte de funcionarios estadounidenses al trabajo realizado por México en materia de seguridad.

“De parte del secretario hubo un reconocimiento al trabajo que está haciendo México”, comentó.

La mandataria añadió que propuso fortalecer y hacer más frecuentes las reuniones bilaterales relacionadas con el entendimiento de seguridad entre ambos gobiernos, con el objetivo de evitar confusiones y dar continuidad a los acuerdos establecidos.

“Yo le planteé que por qué no las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad se hacen más seguido para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración”, explicó.

Según detalló, ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas y continuar trabajando de manera coordinada.

“Se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de ahí se siga trabajando en la colaboración”, afirmó.