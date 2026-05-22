Sheinbaum destaca coordinación con Estados Unidos tras reunión con Markwayne Mullin: ‘No hay subordinación’
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Claudia Sheinbaum aseguró que la colaboración con Estados Unidos se realiza bajo límites establecidos por la Constitución mexicana
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló durante la conferencia matutina de este viernes los temas abordados en la reunión que sostuvo con Markwayne Mullin, a quien identificó como secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el contexto de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Durante su intervención, la mandataria mexicana aseguró que uno de los principales puntos tratados fue la relación de coordinación entre ambos países y los límites establecidos por la Constitución mexicana respecto a las operaciones de seguridad.
SHEINBAUM REAFIRMA QUE RELACIÓN CON EU ES DE COORDINACIÓN Y NO DE SUBORDINACIÓN
Al referirse al encuentro, Claudia Sheinbaum sostuvo que durante la reunión quedó clara la postura del gobierno mexicano respecto a la cooperación bilateral en temas de seguridad.
“La relación quedó muy claro en la reunión, o por lo menos eso fue lo que nos planteamos, es y quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”, declaró.
La presidenta explicó que el gobierno mexicano reiteró su posición respecto a mantener una relación basada en cooperación institucional y respeto mutuo entre ambas naciones.
“Ese es, digamos, nuestro posicionamiento que planteamos ahí”, señaló.
ESTADOS UNIDOS RECONOCIÓ TRABAJO DE MÉXICO EN SEGURIDAD
Sheinbaum también indicó que durante el encuentro hubo reconocimiento por parte de funcionarios estadounidenses al trabajo realizado por México en materia de seguridad.
“De parte del secretario hubo un reconocimiento al trabajo que está haciendo México”, comentó.
La mandataria añadió que propuso fortalecer y hacer más frecuentes las reuniones bilaterales relacionadas con el entendimiento de seguridad entre ambos gobiernos, con el objetivo de evitar confusiones y dar continuidad a los acuerdos establecidos.
“Yo le planteé que por qué no las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad se hacen más seguido para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración”, explicó.
Según detalló, ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas y continuar trabajando de manera coordinada.
“Se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de ahí se siga trabajando en la colaboración”, afirmó.
MÉXICO REITERÓ LÍMITES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD
Durante la conferencia, la presidenta explicó que también expuso ante la delegación estadounidense los alcances legales y constitucionales que rigen la cooperación en materia de seguridad dentro del territorio mexicano.
“Se presentó, pues, los resultados de seguridad, cómo estamos colaborando, cómo estamos coordinándonos y también yo le dije con toda transparencia lo que son nuestras leyes y nuestra Constitución”, indicó.
Sheinbaum enfatizó que la colaboración bilateral debe mantenerse dentro del marco legal mexicano y dejó claro que las operaciones conjuntas de fuerzas extranjeras en territorio nacional no están permitidas.
“Entonces, ¿cómo la colaboración tiene que estar en cierto marco? Que las operaciones conjuntas en territorio, pues esas no nos lo permite nuestras leyes ni la Constitución”, sostuvo.
Añadió que la cooperación entre ambos gobiernos debe desarrollarse mediante otros mecanismos institucionales. “Que la colaboración tiene que ser en otro margen”, expresó.
SHEINBAUM CALIFICA REUNIÓN CON MARKWAYNE MULLIN
La presidenta calificó el encuentro como una reunión positiva en la que ambas partes coincidieron en continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de seguridad.
“La verdad creo que fue una buena reunión. Ambas partes coincidimos en seguir trabajando colaborando”, comentó.
Asimismo, destacó que la relación se mantiene dentro de un esquema de respeto mutuo entre los dos países.
“Lo puse ahí en el marco de respeto que tienen ellos hacia México y nosotros hacia Estados Unidos”, señaló.
SHEINBAUM NIEGA SOLICITUDES ESPECÍFICAS POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS
Finalmente, Claudia Sheinbaum negó que durante el encuentro se hayan realizado nuevas peticiones específicas por parte del gobierno estadounidense.
“No, nada más de lo que está en el acuerdo que tomamos en el mes de septiembre, en el entendimiento del mes de septiembre, que demos seguimiento a ello”, afirmó.
Las declaraciones ocurren en medio de la continuidad de las mesas bilaterales de seguridad entre México y Estados Unidos, enfocadas en temas relacionados con combate al narcotráfico, tráfico de armas, migración y cooperación institucional entre ambos gobiernos.