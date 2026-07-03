Sheinbaum llama a aficionados de México a celebrar con responsabilidad tras muertes en festejos

El llamado ocurre después de los hechos registrados tras el triunfo de México sobre Ecuador , cuando miles de aficionados se reunieron en distintos puntos de la capital, especialmente en el Ángel de la Independencia , donde las aglomeraciones derivaron en incidentes que dejaron personas fallecidas y movilizaron a los cuerpos de emergencia.

La emoción por una posible conquista de la Selección Mexicana ya comienza a sentirse entre la afición, pero el Gobierno federal busca que los festejos transcurran sin incidentes. A unos días de la final, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad para evitar riesgos derivados de las grandes concentraciones de personas.

Frente a ese escenario, las autoridades capitalinas preparan un operativo especial para el partido del próximo domingo, con el objetivo de distribuir a los asistentes en diferentes zonas de Paseo de la Reforma y reducir la concentración de personas en un solo punto.

SHEINBAUM LLAMA A FESTEJAR CON RESPONSABILIDAD

Durante su conferencia matutina, la mandataria pidió a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades encargadas de la seguridad durante los festejos.

“Pedirles a todas y a todos que seamos muy responsables y no llegar a los lugares que la autoridad ya está informando que hay muchísimas personas, y celebrar con responsabilidad”, dijo.

La presidenta insistió en que el entusiasmo por apoyar a la selección nacional no debe poner en riesgo la integridad de las personas y subrayó que es importante evitar acudir a sitios donde la capacidad ya haya sido rebasada.

OPERATIVO ESPECIAL EN PASEO DE LA REFORMA

Como parte de las acciones previstas para el domingo, Sheinbaum informó que el Gobierno de la Ciudad de México reforzó el dispositivo de seguridad con la instalación de pantallas adicionales a lo largo de Paseo de la Reforma.

La intención, explicó, es que quienes deseen seguir el encuentro puedan hacerlo desde distintos puntos de la avenida y no se concentren únicamente en el Ángel de la Independencia, uno de los lugares tradicionales para celebrar los triunfos deportivos de la selección.

La presidenta detalló que las pantallas estarán distribuidas prácticamente en todas las glorietas de Reforma y que las autoridades también darán a conocer información sobre accesos, salidas y zonas con mayor afluencia para facilitar la movilidad de los asistentes.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE AUTORIDADES Y AFICIÓN

La mandataria reconoció el trabajo coordinado que encabezan la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al señalar que el operativo busca ofrecer condiciones más seguras para quienes decidan salir a celebrar.

No obstante, subrayó que las acciones gubernamentales deben complementarse con la participación responsable de la ciudadanía, ya que evitar incidentes también depende del comportamiento de cada persona durante los festejos.

“Vamos a ganar, pero que lo hagamos con responsabilidad. También hay una responsabilidad individual y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones”, expresó.

El operativo contempla medidas para distribuir a los asistentes en distintos puntos de la capital, mantener informada a la población sobre la ocupación de los espacios públicos y facilitar la intervención de los cuerpos de emergencia en caso de ser necesario.