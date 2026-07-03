Detención de Gilda Lozoya no fue por motivos políticos y no hubo uso excesivo de la fuerza : Sheinbaum

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    Detención de Gilda Lozoya no fue por motivos políticos y no hubo uso excesivo de la fuerza : Sheinbaum
    Claudia Sheinbaum aseguró que la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República por el caso Agronitrogenados y negó que exista un trasfondo político. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum afirmó que la detención de Gilda Lozoya responde a una investigación de la FGR por el caso Agronitrogenados. Omar García Harfuch rechazó que existiera uso excesivo de la fuerza durante la captura

La detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, volvió a colocar en la agenda pública el caso Agronitrogenados, uno de los expedientes de corrupción más relevantes de los últimos años en México.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la captura y respondió que la acción forma parte de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que rechazó que exista una motivación política detrás del procedimiento.

La mandataria explicó que la orden de aprehensión ya existía desde hace tiempo y que su ejecución ocurrió cuando Gilda Lozoya regresó al país, luego de permanecer fuera de México.

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LA INVESTIGACIÓN SE RELACIONA CON AGRONITROGENADOS

Sheinbaum recordó que el caso tiene su origen en la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex, operación que ha sido investigada por presuntas irregularidades debido al monto pagado por la empresa productiva del Estado.

La presidenta señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, existen elementos que vinculan a Gilda Lozoya con operaciones financieras que forman parte de la investigación sobre el presunto fraude relacionado con esa adquisición.

Asimismo, explicó que las indagatorias también dieron origen a procesos judiciales contra otros involucrados, entre ellos el empresario Alonso Ancira y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Sobre la captura de Gilda Lozoya, Sheinbaum precisó: “Estaba fuera del país y cuando llega a México se le ejecuta la orden de aprehensión”.

SHEINBAUM DESCARTA PERSECUCIÓN POLÍTICA

La presidenta enfatizó que el Gobierno federal no intervino en la decisión de ejecutar la orden judicial y aseguró que las autoridades del Ejecutivo fueron notificadas una vez que el operativo ya se había realizado.

Según explicó, fue la propia Fiscalía General de la República la que informó posteriormente al Gabinete de Seguridad sobre la detención, debido a que se trata de una investigación bajo su competencia.

En ese contexto, Sheinbaum rechazó los señalamientos de una posible persecución contra la familia Lozoya y sostuvo: “No tiene nada que ver con un asunto político”.

La mandataria agregó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía presentar ante las autoridades judiciales las pruebas, los delitos imputados y los avances de la investigación que involucra a la hermana del exfuncionario.

HARFUCH RECHAZA USO EXCESIVO DE LA FUERZA

Durante la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respondió a las declaraciones de la defensa de Gilda Lozoya, que denunció un supuesto uso excesivo de la fuerza durante la detención.

El funcionario explicó que las autoridades tenían conocimiento de la llegada de la imputada al país debido a que existía una ficha roja internacional y una orden judicial vigente.

“Tenemos entendido, por lo que informó la Fiscalía General de la República, que la aerolínea notifica que viene en vuelo; tiene una ficha roja, tiene una orden de aprehensión”, señaló.

García Harfuch indicó que el operativo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde existen sistemas permanentes de videovigilancia que permiten documentar las actuaciones de las autoridades.

“El aeropuerto está lleno de cámaras y no hay un lugar donde se pueda hacer una detención irregular o algo así”, afirmó.

También aclaró que la detención fue realizada únicamente por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, sin participación de otras corporaciones.

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“Quien aborda a la persona detenida es personal de la Agencia de Investigación Criminal, nada más, y la ponen a disposición ahí mismo”, puntualizó.

Las declaraciones de la presidenta y del titular de la SSPC se dieron luego de que la defensa de Gilda Lozoya cuestionara la forma en que se realizó la captura, mientras la investigación relacionada con el caso Agronitrogenados continúa bajo la conducción de la Fiscalía General de la República.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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