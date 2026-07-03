Baja 46% promedio diario de homicidios en Michoacán; detienen a mil 300 por delitos de alto impacto : Secretariado de Seguridad

La titular del organismo, Marcela Figueroa Franco , presentó el informe con corte al 30 de junio de 2026, en el que destacó una disminución significativa en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso como parte de la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad y del Plan Michoacán .

Los indicadores de seguridad en Michoacán muestran una tendencia a la baja en materia de homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ) durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

Los datos oficiales muestran que el comportamiento de este delito mantiene una tendencia descendente tanto en las cifras mensuales como en la proyección anual para el estado.

DISMINUYEN LOS HOMICIDIOS EN MICHOACÁN

Durante la presentación del informe, Marcela Figueroa Franco explicó que enero de 2025 fue el mes con el promedio diario más alto de víctimas de homicidio doloso, al registrar 4.32 casos por día. Para junio de 2026, esa cifra se redujo a 2.33 víctimas diarias.

De acuerdo con la funcionaria, este comportamiento representa una disminución del 46 por ciento en el periodo analizado, además de convertir a junio de este año en el mes con el promedio diario más bajo para ese periodo desde 2015.

También señaló que, al comparar junio de 2026 con el mismo mes de 2025, cuando se registraban cuatro homicidios diarios en promedio, la reducción alcanzó el 43 por ciento. Añadió que, si la tendencia se mantiene durante el resto del año, 2026 concluiría con un promedio preliminar de 2.2 víctimas por día, frente a las 3.5 registradas en 2025, lo que equivaldría a una baja del 37 por ciento.

DELITOS DE ALTO IMPACTO MANTIENEN TENDENCIA A LA BAJA

El reporte presentado por el SESNSP también incluyó cifras relacionadas con otros delitos considerados de alto impacto en la entidad.

Según la información oficial, el promedio diario pasó de 18.1 delitos registrados durante 2025 a 17.6 en lo que va de 2026, una disminución del 3 por ciento que, de mantenerse, convertiría a este año en el de menor incidencia para este tipo de delitos en los últimos once años en Michoacán.

Las autoridades federales señalaron que estos resultados forman parte de las acciones implementadas dentro de la estrategia de seguridad coordinada entre instituciones federales y estatales.

MÁS DE MIL DETENIDOS EN OPERATIVOS

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de junio de 2026 fueron detenidas mil 300 personas relacionadas con delitos de alto impacto en Michoacán.

El funcionario explicó que los operativos fueron realizados de manera conjunta por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, la SSPC, así como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Como resultado de estas acciones, las autoridades reportaron el aseguramiento de mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos útiles, 6 mil 600 cargadores y más de 35 toneladas de droga.

Además, García Harfuch informó que el Ejército Mexicano y la Marina destruyeron 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas, una acción que, aseguró, representa una afectación directa a la capacidad operativa, logística y financiera de los grupos criminales.

El secretario añadió que la estrategia también contempla fortalecer la presencia de fuerzas de seguridad en distintas regiones del estado, ampliar las labores de inteligencia y proteger sectores productivos como los dedicados al aguacate, limón, comercio y actividades empresariales, además de realizar operativos contra grupos vinculados con homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, privación ilegal de la libertad y cobro de piso.