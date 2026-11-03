Sheinbaum mantiene 69% de aprobación, pero cae la confianza en su estrategia de seguridad: Encuesta nacional de El Financiero

El sondeo, realizado a 800 personas adultas en todo el país, revela que 31 por ciento desaprueba el trabajo de la mandataria. Aunque su aprobación general se mantiene en un nivel elevado, los indicadores relacionados con algunos de los principales desafíos de su administración muestran señales de desgaste.

La presidenta Claudia Sheinbaum conserva una evaluación favorable de 69 por ciento entre la población mexicana; sin embargo, su desempeño en materia de seguridad, combate al crimen organizado y relación con Estados Unidos registró retrocesos durante octubre, según la más reciente encuesta nacional de El Financiero .

Una tendencia semejante se observó en el combate al crimen organizado, cuya evaluación positiva disminuyó de 20 a 13 por ciento, es decir, siete puntos menos. En cuanto al combate a la corrupción, la percepción favorable retrocedió cuatro puntos, para ubicarse en 18 por ciento.

Uno de los descensos más pronunciados se presentó en materia de seguridad. La opinión favorable sobre el desempeño del gobierno en este rubro cayó 10 puntos porcentuales, al pasar de 27 a 17 por ciento. La cifra representa un regreso a los niveles registrados antes del repunte de septiembre.

ECONOMÍA Y PROGRAMAS SOCIALES TAMBIÉN PIERDEN RESPALDO

La evaluación de la política económica del gobierno federal tampoco mostró avances.

Durante octubre, la opinión positiva descendió de 49 a 46 por ciento, igualando el registro más bajo del año, observado anteriormente en junio.

Por su parte, la valoración de los apoyos sociales pasó de 68 a 66 por ciento, una reducción de dos puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Estos resultados contrastan con el nivel de aprobación general de Sheinbaum, que permanece en 69 por ciento.

DISMINUYE LA CONFIANZA EN LA RELACIÓN DE SHEINBAUM CON TRUMP

La percepción sobre la relación entre la presidenta mexicana y su homólogo estadounidense, Donald Trump, también sufrió un retroceso.

El porcentaje de encuestados que considera buena o muy buena la relación bilateral bajó de 42 a 34 por ciento entre septiembre y octubre.

En cuanto a la revisión y negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el optimismo también perdió terreno: pasó de 60 a 54 por ciento.

Pese a la disminución, más de la mitad de los participantes considera que las conversaciones comerciales avanzan favorablemente.

CRECE EL RESPALDO A UNA MAYOR COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Otro de los hallazgos del estudio apunta a un cambio en la percepción ciudadana sobre la colaboración bilateral en materia de seguridad.

En octubre, 35 por ciento de los entrevistados consideró que México debería incrementar la cooperación con Estados Unidos para combatir al crimen organizado.

En enero, esa postura contaba con 23 por ciento de respaldo, mientras que en julio había alcanzado 28 por ciento.

Al mismo tiempo, la defensa de la soberanía nacional continúa siendo la postura predominante, aunque ha perdido fuerza. El 59 por ciento considera que México debe impedir la intervención estadounidense en sus asuntos internos, frente al 76 por ciento registrado en enero y al 85 por ciento de julio de 2025.

La resistencia al despliegue de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano para combatir a grupos criminales también disminuyó. El rechazo pasó de 78 por ciento en enero a 64 por ciento en octubre, mientras que el respaldo a esa posibilidad aumentó de 21 a 33 por ciento.

MEXICANOS CREEN QUE TRUMP SALDRÁ DEBILITADO DE LAS ELECCIONES INTERMEDIAS

La encuesta también exploró el interés de la población mexicana en los comicios intermedios de Estados Unidos, celebrados este 3 de noviembre.

El 38 por ciento de los participantes manifestó tener mucho o algún interés en las elecciones, una proporción prácticamente idéntica a la registrada antes de los comicios presidenciales estadounidenses de 2024.

Sobre sus posibles consecuencias políticas, 64 por ciento considera que Donald Trump resultará debilitado, mientras que 20 por ciento cree que saldrá fortalecido. El 16 por ciento restante no manifestó una postura.

¿CÓMO SE REALIZÓ LA ENCUESTA DE EL FINANCIERO?

El estudio se llevó a cabo mediante entrevistas telefónicas a 800 mexicanos mayores de edad, del 15 al 20 de octubre de 2026.

El muestreo fue probabilístico e incluyó teléfonos residenciales y celulares de las 32 entidades federativas.

La encuesta tiene un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de +/- 3.5 puntos porcentuales.