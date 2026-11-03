Sheinbaum impulsará jornadas de lectura en secundarias tras prohibición de celulares en escuelas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum impulsará jornadas de lectura en secundarias tras prohibición de celulares en escuelas
    Durante la visita, Sheinbaum compartirá una lectura con los alumnos y dará el banderazo de salida a las actividades de promoción cultural y recreativa. CAPTURA DE PANTALLA

La actividad marcará el inicio de una jornada nacional enfocada en recuperar el hábito de la lectura, promover los juegos tradicionales y estimular la convivencia entre niñas, niños y adolescentes fuera de las pantallas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que visitará una escuela secundaria de la Ciudad de México para participar en una actividad de lectura con estudiantes, como parte de una estrategia para fomentar alternativas de entretenimiento y aprendizaje ante las nuevas restricciones al uso de teléfonos celulares en planteles educativos.

La actividad marcará el inicio de una jornada nacional enfocada en recuperar el hábito de la lectura, promover los juegos tradicionales y estimular la convivencia entre niñas, niños y adolescentes fuera de las pantallas.

Gobierno de Sheinbaum reporta aumento salarial para 565 mil trabajadores del IMSS y anuncia nuevas contrataciones y mejoras hospitalarias

De acuerdo con lo informado por la mandataria, el encuentro se realizará a puerta cerrada para proteger la identidad y privacidad de los menores de edad.

Durante la visita, Sheinbaum compartirá una lectura con los alumnos y dará el banderazo de salida a las actividades de promoción cultural y recreativa.

SEP RESTRINGE EL USO DE CELULARES EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

El anuncio ocurre luego de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones que regulan el uso de dispositivos electrónicos en las aproximadamente 260 mil escuelas de educación básica del país.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que la medida contempla restringir el uso de teléfonos celulares durante las clases y los periodos de recreo en planteles de primaria y secundaria.

La intención es que los estudiantes reduzcan el tiempo que pasan frente a las pantallas durante la jornada escolar y tengan mayores oportunidades para concentrarse en sus actividades académicas, interactuar con sus compañeros y participar en dinámicas presenciales.

La regulación busca modificar los hábitos de convivencia dentro de las escuelas, donde los dispositivos móviles se han convertido en parte habitual de la vida cotidiana de muchos estudiantes.

LECTURA, JUEGOS DE MESA Y DEPORTES: LAS ALTERNATIVAS A LAS PANTALLAS

Como parte de esta estrategia, la SEP llamó al personal docente a impulsar actividades que permitan aprovechar los recesos escolares de una manera diferente.

Entre las propuestas destacan los juegos de mesa, la lectura recreativa, las actividades deportivas y los juegos físicos que favorezcan la imaginación, la creatividad y la interacción social.

La dependencia educativa plantea que los descansos también pueden convertirse en espacios para desarrollar habilidades, fortalecer amistades y fomentar formas de recreación que no dependan de dispositivos digitales.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca acompañar la regulación de los celulares con actividades que permitan a los estudiantes descubrir otras opciones de entretenimiento dentro de sus escuelas.

La jornada de lectura anunciada por Sheinbaum se suma así a las acciones de la SEP para promover una mayor participación de la comunidad escolar en actividades culturales, deportivas y recreativas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Lectura

Personajes


Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Rehén de Trump

Rehén de Trump
NosotrAs: No demos nada por sentado

NosotrAs: No demos nada por sentado
México asegura que cuenta con una solicitud de detención y extradición desde septiembre de 2025.

¿Inés Gómez Mont librará la deportación?... Gobierno de Sheinbaum intenta evitar el recurso habeas corpus
Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Andy López Beltrán alista mensaje a la militancia de Morena: Fecha, hora y dónde ver su anuncio
Los beneficiarios de la Pensión Bienestar ya tienen calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres cuyo apellido inicie con la letra ‘A’ este 3 de noviembre
Fotos, videos, audios y documentos pueden ocupar gran parte de la memoria del celular.

WhatsApp esconde una herramienta para liberar espacio: así puedes encontrarla y borrar archivos
Agenda. Noviembre tendrá opciones para distintos públicos, desde las voces emblemáticas de la trova hasta las propuestas del rock alternativo.

¿Ya tienes tus boletos? Saltillo se llena de conciertos, shows y stand-up en noviembre
El choque con el guardameta Jesús Owono dejó inconsciente al delantero del Tenerife durante el tiempo añadido del partido ante el Andorra.

¡Fue brutal! Jesús de Miguel, del Tenerife, sufre paro cardiorrespiratorio tras choque con portero