Sheinbaum impulsará jornadas de lectura en secundarias tras prohibición de celulares en escuelas

La actividad marcará el inicio de una jornada nacional enfocada en recuperar el hábito de la lectura, promover los juegos tradicionales y estimular la convivencia entre niñas, niños y adolescentes fuera de las pantallas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que visitará una escuela secundaria de la Ciudad de México para participar en una actividad de lectura con estudiantes, como parte de una estrategia para fomentar alternativas de entretenimiento y aprendizaje ante las nuevas restricciones al uso de teléfonos celulares en planteles educativos.

Durante la visita, Sheinbaum compartirá una lectura con los alumnos y dará el banderazo de salida a las actividades de promoción cultural y recreativa.

De acuerdo con lo informado por la mandataria, el encuentro se realizará a puerta cerrada para proteger la identidad y privacidad de los menores de edad.

SEP RESTRINGE EL USO DE CELULARES EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

El anuncio ocurre luego de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones que regulan el uso de dispositivos electrónicos en las aproximadamente 260 mil escuelas de educación básica del país.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que la medida contempla restringir el uso de teléfonos celulares durante las clases y los periodos de recreo en planteles de primaria y secundaria.

La intención es que los estudiantes reduzcan el tiempo que pasan frente a las pantallas durante la jornada escolar y tengan mayores oportunidades para concentrarse en sus actividades académicas, interactuar con sus compañeros y participar en dinámicas presenciales.

La regulación busca modificar los hábitos de convivencia dentro de las escuelas, donde los dispositivos móviles se han convertido en parte habitual de la vida cotidiana de muchos estudiantes.

LECTURA, JUEGOS DE MESA Y DEPORTES: LAS ALTERNATIVAS A LAS PANTALLAS

Como parte de esta estrategia, la SEP llamó al personal docente a impulsar actividades que permitan aprovechar los recesos escolares de una manera diferente.

Entre las propuestas destacan los juegos de mesa, la lectura recreativa, las actividades deportivas y los juegos físicos que favorezcan la imaginación, la creatividad y la interacción social.

La dependencia educativa plantea que los descansos también pueden convertirse en espacios para desarrollar habilidades, fortalecer amistades y fomentar formas de recreación que no dependan de dispositivos digitales.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca acompañar la regulación de los celulares con actividades que permitan a los estudiantes descubrir otras opciones de entretenimiento dentro de sus escuelas.

La jornada de lectura anunciada por Sheinbaum se suma así a las acciones de la SEP para promover una mayor participación de la comunidad escolar en actividades culturales, deportivas y recreativas.