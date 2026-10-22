Sheinbaum reporta más de 89 mil viviendas asignadas; entregarán 128 casas del Bienestar en Guerrero

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    Sheinbaum reporta más de 89 mil viviendas asignadas; entregarán 128 casas del Bienestar en Guerrero
    La mandataria explicó que uno de los principales objetivos es agilizar los permisos y fortalecer la coordinación entre los gobiernos federales, estatales y municipales, así como facilitar la inversión pública y privada. EL UNIVERSAL

La presidenta destacó los avances del programa habitacional y señaló que la coordinación con estados y municipios busca acelerar la construcción de viviendas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre los avances del programa Vivienda para el Bienestar, que registra más de 89 mil viviendas asignadas, y anunció la entrega de 128 casas en el fraccionamiento Infonavit Los Naranjos, en Iguala, Guerrero

Durante la conferencia matutina de este jueves, se informó que el programa contempla una meta de 50 mil 890 viviendas para Guerrero, distribuidas entre la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

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De acuerdo con las cifras presentadas, 35 mil viviendas corresponden a la Conavi, 10 mil al Infonavit y 3 mil 890 al Fovissste. En la entidad, el programa registra un avance del 26 por ciento.

Las 128 viviendas que se entregarán en Iguala forman parte de un desarrollo habitacional de 672 casas, informó el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.

BUSCAN ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Sheinbaum también se refirió a la reunión que sostuvo el miércoles con gobernadores y presidentes municipales para revisar los avances de Vivienda para el Bienestar y facilitar los trámites necesarios para desarrollar nuevos proyectos.

La mandataria explicó que uno de los principales objetivos es agilizar los permisos y fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales, así como facilitar la inversión pública y privada.

El programa federal tiene como meta la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, con el objetivo de beneficiar a 12 millones de familias mexicanas.

La estrategia busca ampliar el acceso a una vivienda para los sectores de menores ingresos y acelerar el desarrollo de conjuntos habitacionales en distintas entidades del país.

Hasta el momento, los anuncios de la conferencia se concentran en los avances del programa y la entrega de viviendas; no se informó sobre un nuevo monto general de crédito del Infonavit ni sobre cambios en los requisitos para solicitar financiamiento.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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