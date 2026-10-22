Gobierno de Sheinbaum anuncia 20 nuevos parques industriales; Coahuila y Nuevo León concentran proyectos en la frontera norte

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves la incorporación de 20 nuevos parques industriales al Plan México, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Los proyectos contemplan inversiones por cientos de millones de dólares y buscan ampliar la infraestructura productiva del país, con especial atención a la frontera norte, donde destacan Coahuila y Nuevo León. Durante la presentación, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, explicó que esta segunda etapa permitirá alcanzar 40 parques industriales dentro de la meta de 100 desarrollos prevista para el cierre de la actual administración.

De acuerdo con los reportes publicados sobre el anuncio, los nuevos complejos se distribuirán en ocho entidades federativas y 17 municipios. David O’Donnell, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), participó en la presentación de los proyectos y sus perspectivas de inversión y empleo. INVERSIÓN Y EMPLEOS, ENTRE LAS PRINCIPALES EXPECTATIVAS Las cifras difundidas por distintos medios sitúan la inversión prevista entre más de 670 millones y 763 millones de dólares, según el reporte consultado. Asimismo, se estima que los desarrollos podrían recibir alrededor de 175 empresas y generar 32 mil 127 empleos. La superficie de infraestructura industrial asociada a los proyectos se estima en aproximadamente 4.6 millones de metros cuadrados, lo que permitiría ampliar la capacidad de México para recibir nuevas operaciones manufactureras, logísticas y productivas. Las cifras corresponden a proyecciones anunciadas y no significan que todos los empleos estén creados ni que la totalidad de los recursos se haya ejercido.

COAHUILA Y NUEVO LEÓN, EN EL FOCO DE LA EXPANSIÓN INDUSTRIAL La frontera norte figura entre las regiones prioritarias de esta nueva etapa. De acuerdo con la información difundida, diez de los nuevos desarrollos se ubicarán en la zona fronteriza, con proyectos vinculados a Coahuila y Nuevo León. Ambos estados cuentan con una importante actividad manufacturera y una ubicación estratégica para las cadenas de suministro que conectan a México con Estados Unidos. La expansión de parques industriales podría facilitar la llegada de empresas, fortalecer la proveeduría regional e incrementar la demanda de servicios de transporte, almacenamiento y logística. No obstante, el impacto económico definitivo dependerá de la instalación efectiva de las compañías, los calendarios de inversión y la creación de puestos de trabajo en cada localidad. PLAN MÉXICO AVANZA HACIA SU META DE 100 PARQUES La incorporación de estos 20 desarrollos representa el segundo bloque anunciado dentro de la estrategia industrial del Gobierno federal. Los primeros 20 parques se presentaron en febrero, por lo que el programa alcanza ahora el 40 por ciento de su objetivo sexenal. El Plan México busca fortalecer el mercado interno, impulsar la producción nacional, sustituir importaciones y ampliar la capacidad exportadora del país mediante una mayor participación de empresas nacionales y extranjeras. Con el anuncio de este jueves, la administración federal busca avanzar en la expansión de la infraestructura industrial. El siguiente paso será dar seguimiento a la ejecución de las inversiones, la ocupación de los parques y los empleos que efectivamente se generen en las regiones beneficiadas.